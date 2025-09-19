Liveticker zum Nachlesen: Klatsche für Ahlen im Derby gegen Münster II

Rot Weiss Ahlen empfängt unter Flutlicht die Zweitvertretung des Zweitligisten SC Preußen Münster.
Rot Weiss Ahlen – SC Preußen Münster II 0:4
Rot Weiss Ahlen: Alexander Hahnemann, Edon Rizaj, Kilian Hornbruch, Fabian Holthaus (34. Mattias Hanchard), Hakan Sezer (59. Louis Krieg), Murat Keskinkilic (46. Davin Wöstmann), Marius Müller, Ben Binyamin, Kevin Freiberger (83. Sergio Baris Gucciardo), Gianluca Di Vinti, Emro Curic (46. Mike Pihl) - Trainer: Luka Tankulic
SC Preußen Münster II: Jovan Jovic, Moritz Krause (69. Benjamin Hormann Evers), Michel Scharlau, Niklas Varelmann, Adrian Delmoni, Ben Kronenberg, Tidiane Gueye, Emanuel De Lemos (87. Mikail Demirhan), Leon Tasov (62. Melih Sayin), Till Hausotter (62. Ben Menke), Marvin Schulz (81. Arbnor Hoti) - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
Tore: 0:1 Marvin Schulz (2.), 0:2 Marvin Schulz (42.), 0:3 Tidiane Gueye (45.+2), 0:4 Mikail Demirhan (88.)
PS: Bei den Kollegen der "Ruhr Nachrichten" könnt ihr die Partie kostenpflichtig auch im Livestream anschauen.