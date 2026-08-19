Liveticker zum Nachlesen: Gütersloh und Iserlohn ziehen in Runde 3 ein

Nach über 50 Jahren kehrte die SG Massen im Sommer zurück in die Landesliga. Mit dem Westfalenpokal-Zweitrundenspiel gegen den verlustpunktfreien Regionalliga-Spitzenreiter FC Gütersloh steht eines der größten Spiele der Vereinsgeschichte an.
Nicht weit weg von Unna-Massen tritt in Dortmund mit dem Kirchhörder SC ein weiterer Landesliga-Aufsteiger an, der den aktuellen Westfalenliga-Spitzenreiter FC Iserlohn zu Gast hat.
Beide Partien könnt ihr im Liveticker auf FuPa Westfalen.
Zu den Livetickern:
SG Massen – FC Gütersloh 0:3
SG Massen: Leon Broda, Dominik Lepinski, Lukas Abufaiad Mertens, Patrick Schmidt, Alihan Kurgan (76. Alexandru-Daniel Chiriac), Yunus Emre Cakir, Björn Menneke (68. Oualid Atriki), Serkan Gül (68. Görkem Ücüncü), Lennox Eliah Oruku (70. Jassir Chamdin), David Bernsdorf (76. Amin Echamlali), Nico Berghorst - Trainer: Hamza Berro - Trainer: Sascha Grasteit
FC Gütersloh: Roman Schabbing, David Winke (68. Aleksandar Kandic), Jannis Wagner, Niklas Barthel, Niklas Möllers, Len Wilkesmann, Hannes John, Kevin Hoffmeier, Julius Langfeld (68. Jan-Lukas Liehr), Paolo Maiella, Niklas Frese - Trainer: Julian Hesse
Schiedsrichter: Selim Erk (Herne) - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 David Winke (38.), 0:2 Niklas Frese (45.+2), 0:3 Paolo Maiella (67. Foulelfmeter)
Gütersloh reist im Achtelfinale entweder zum Westfalenligisten SC Herford oder zum Oberligisten SV Lippstadt 08.
Kirchhörder SC – FC Iserlohn 2:3
Kirchhörder SC: Julian Gianluca Heitmann, Marlon Mönig, Moritz Müller (83. Kevin Mattes), Noel Czapelka, Jannik Tipkemper, Leon Luca Schröter (90. Mateo Dajak), Kai Jonda (56. David Dapes), Patrick Trawinski, Till Grenigloh (77. Jan-Luca Knop), Nic Gerber (70. Saifeddine Bouabidi), Jonas Telschow - Trainer: Mike Tyrala
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Eldin Ljesnjanin, Yllnor Tahiri, Leonit Tahiri (73. Leon Tenkhoff), Christo Galagoussis, Tomislav Ivancic (91. Samuel-Alain Abane), Onur Tekin, Jonas Hellfeier, Valere Benoit Hiobi (82. Maurice Castel Branco) - Trainer: Simon Naujoks
Schiedsrichter: Hendrik Maaz (Bergkamen) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Jonas Telschow (18.), 1:1 Onur Tekin (31.), 1:2 Eldin Ljesnjanin (42.), 2:2 Leon Luca Schröter (66.), 2:3 Maurice Castel Branco (89.)
Iserlohn hat im Achtelfinale ein Heimspiel entweder gegen Oberligist SpVgg Horsthausen oder Regionalligist Sportfreunde Siegen.