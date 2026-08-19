Liveticker zum Nachlesen: Gütersloh und Iserlohn ziehen in Runde 3 ein

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Nach über 50 Jahren kehrte die SG Massen im Sommer zurück in die Landesliga. Mit dem Westfalenpokal-Zweitrundenspiel gegen den verlustpunktfreien Regionalliga-Spitzenreiter FC Gütersloh steht eines der größten Spiele der Vereinsgeschichte an.

Nicht weit weg von Unna-Massen tritt in Dortmund mit dem Kirchhörder SC ein weiterer Landesliga-Aufsteiger an, der den aktuellen Westfalenliga-Spitzenreiter FC Iserlohn zu Gast hat.

Beide Partien könnt ihr im Liveticker auf FuPa Westfalen.