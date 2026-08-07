Liveticker zum Nachlesen: Gütersloh holt Dreier - Ahlen mit Kantersieg

Regionalligist FC Gütersloh möchte nach dem Auftakterfolg in Lotte gegen den VfL Bochum II zuhause am Heidewald unter Flutlicht nachlegen. Außerdem hat Dortmund II Köln II zu Gast.
In der Oberliga Westfalen eröffnen Aufsteiger SpVgg Horsthausen und der SC Verl II die Saison. In der Westfalenliga 1 wird mit Spannung auf das Auftaktspiel von Oberliga-Absteiger RW Ahlen gegen Eintracht Ahaus geschaut.
Auch in der Landesliga Staffel 1, 3 und 4 rollt wieder der Ball.
FuPa Westfalen ist bei allen Partien im Liveticker dabei.
Zu den Livetickern:
FC Gütersloh – VfL Bochum II 2:1
FC Gütersloh: Jarno Peters, David Winke, Fynn Arkenberg, Kevin Hingerl (33. Niklas Barthel), Justin Lukas, Aleksandar Kandic (70. Paolo Maiella), Patrik Twardzik, Erik Lanfer (31. Jan-Lukas Liehr), Björn Rother (70. Len Wilkesmann), Julius Langfeld, Phil Beckhoff (69. Hannes John) - Trainer: Julian Hesse
VfL Bochum II: Benjamin Bußmann, Luca Bernsdorf (83. Jason Schneider), Dominic Volkmer, Leon Sawas, Lars Holtkamp (87. Ciwan Günes), Vahidin Turudija, Aurel Wagbe, Lirim Jashari, Lasse Isbruch (88. Henri Carlo Sanchez Fernandez (Matter)), Jonathan Akaegbobi (73. Luis Pick), Amos Gerth (74. Maximilian Dittgen) - Trainer: Heiko Butscher
Schiedsrichter: Tobias Esch - Zuschauer: 1931
Tore: 1:0 Patrik Twardzik (14.), 1:1 Aurel Wagbe (22.), 2:1 Patrik Twardzik (51. Foulelfmeter)
Borussia Dortmund II – 1. FC Köln II 1:1
Borussia Dortmund II: Aaron Held, Elias Benkara (85. Nanitonda Quiala), Malik Hodroj, Finn Fuchs, Jesper Verlaat, Fadi Zarqelain, Tim Degener, Connor Krempicki (76. Joseph Boyamba), Luke Fahrenhorst, Arne Wessels (69. Kevin Mutove), Bennedikt Wüstenhagen (69. Diego Ngambia) - Trainer: Daniel Rios
1. FC Köln II: Mikolaj Marutzki, Cenny Neumann (71. David Okpodu), Luis Stapelmann, Lionel Voufack, Niklas Hoffmann, Fayssal Harchaoui, Kian Hekmat (62. Marvin Ajani), Emin Kujovic, Safyan Touré (84. Benjamin Ley), Luiz Labenz (62. Ilias Elyazidi), Malek El Mala (71. Evan Brown) - Trainer: Manuel Hartmann
Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 5336
Tore: 1:0 Tim Degener (59.), 1:1 Malek El Mala (67.)
SpVgg Horsthausen – SC Verl II 1:2
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Caspar Biebersdorf, Deniz Ergüzel (72. Ali Al Hussein), Patrick Polk, David Schroven, Lennard Kurt Isensee (72. Ousman Diallo), Gerard Lubkoll (76. Diyar Dilek), Mahmud Siala, Güngör Kaya (72. Alexandros Dimopoulos), Abid Yanik, Dominik Hanemann - Trainer: Marc Gerresheim
SC Verl II: Marvin Vogt, Cristiano Andre Sonntag, Maurice Swoboda, Fabian Albrecht, Seung-ho Hwang (60. Seydi Keskin), Henry Obermeyer, Glenn Gutmann (72. Magnus Mertens), David Dören, Loran Baysal (85. Kerem Keskin), Tjark Thore Höftmann (27. Carlo Garic) (92. Louis Ahenkora), Tanay Cosar - Trainer: Robert Mainka
Schiedsrichter: Niklas Erkeling - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Seung-ho Hwang (38.), 0:2 Carlo Garic (69.), 1:2 David Schroven (81. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Fabian Albrecht (63./SC Verl II/)
Rot Weiss Ahlen – Eintracht Ahaus 7:1
Rot Weiss Ahlen: Nikita Pincuks, Tim Breuer (54. Leonel Brodersen), Franko Uzelac, Oktay Dal (76. Siyar Atalan), Ervin Catic (68. Davin Wöstmann), Semih Tirgil, Christopher Rasper, Gianluca Di Vinti (61. Jan Holldack), Ilias Anan, Marc Heider (76. Johny Al Ibrahim), Tolga Özdemir - Trainer: Engin Yavuzaslan
Eintracht Ahaus: Rafael Romero Ponce, Jannik Wigbels (73. Ricardo Wycisk), David Farwick (16. Jannes Brüning), Luca Ehler, Jonathan Noack (60. Tarek El-Abdulah), Christian Rosing (55. Bugra Günes), Konstantin Gleis, Leon Bürger (60. Janis Jan Noack), Laurentiu Tuca, Lennart Varwick, Christopher Behrendt - Trainer: Frank Wegener
Schiedsrichter: Christian Lange - Zuschauer: 503
Tore: 1:0 Ilias Anan (6.), 2:0 Tolga Özdemir (27.), 3:0 Gianluca Di Vinti (48.), 4:0 Gianluca Di Vinti (58.), 5:0 Jan Holldack (73.), 5:1 Christopher Behrendt (76.), 6:1 Franko Uzelac (83.), 7:1 Ilias Anan (85.)
TuS Grün-Weiß Pödinghausen – Spvg Steinhagen 4:0
TuS Grün-Weiß Pödinghausen: Nino vom Hofe, Markus Bischoff, Maximilian Cuwalsky (80. Jan Menne), Julian Czaja, Nico Schneider, Jannik Golin, Mourad El Hamdaoui (86. Nick Mdoreuli), Oguz Peker, Aykut Soyak (74. Xemgin Ali Ammo), Hashem Celik (86. Sam Sorge), Harun Kizilboga (74. Mika Julius Wagner) - Trainer: Holm Windmann - Co-Trainer: Marcel Rieso
Spvg Steinhagen: Levin Deli, Luka Ben Lüttich, Fynn Grahl, Jean-Pierre Dingerdissen, Carlo Mereu (76. Atay Özden), Jan-Eric Hornberg (32. Nick Huber), Patrick Ruske (67. Mattis Brüntrup), Felix Fritz Köhne, Atilla Mert (56. Daniel Schröder), Louis Leber, Daniel Steinbrück (76. Jacob Jones) - Trainer: Tobias Kreutzer
Schiedsrichter: Christoph Gerling (Hille) - Zuschauer: 190
Tore: 1:0 Hashem Celik (54.), 2:0 Harun Kizilboga (57.), 3:0 Hashem Celik (66.), 4:0 Jan Menne (90.+4)
Rot: Luka Ben Lüttich (65./Spvg Steinhagen/)
TuS Dornberg – SF DJK Mastbruch 2:0
TuS Dornberg: Joschka Leier, Rene Schäfer, Lukas Kuck, Dominik Kuck (85. Noah Jonathan Fritz), Charley Achtereekte, Boris Glaveski (65. Arthur Konstantin Fuhrmann), Elias Morgenroth, Henri Ernst (76. Fabian Neto Romeira), Linus Steinsiek, Clemens Bachmann (90. Tom Klockemann), Lennart Versick (83. Julian Stühmeier) - Trainer: Jens Horstmann
SF DJK Mastbruch: Jonas Kell, Dennis Fortak, Tim Heggemann, Lars Bornefeld, Frederik Witte, Luis Canetto (68. Niklas Benedikt Kreye), Fynn Peters (83. Sven Kröger), Nico Rellensmann (87. Christoph Wecker), Sohail Arsalan, Julius Brinkmann, Maximilian Martin (68. Tomislav Krizic) - Trainer: Marco Schlobinski
Schiedsrichter: Kevin Langenströer - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Charley Achtereekte (72.), 2:0 Charley Achtereekte (88.)
Hombrucher SV 09/72 – FC Brünninghausen 7:0
Hombrucher SV 09/72: Luis-Alexander Hamme, Domenico Palmieri, Arthur Stanley Feldbrugge, Raoul Wistuba (83. Daniel Vrljic), Jona Stöcker (62. Rèber Yalciner), Kilian Zierhorst, Eduardo Hiller, Tamer Keskin (60. Fabian Vargues Martins), Julien-Maurice Götzen, Ali Sener (85. Alhusain Barry), Jan-Luca Lamay (75. Ismael Asria Beirou) - Trainer: Karim Bouasker - Trainer: Maik Kortzak
FC Brünninghausen: Michael Reznik, Koray Dag, Emre Yilmaz, Eumin Song, Daniel Boakye Ansah, Rooney Kelly Moffo Mbabap (17. Durmus Berkay Ertugrul), Yasin Akman, Ayman Maatoug Akalay, Kevin Thomas Usang (46. Özgür Köse), Gad Addai Akrasi (46. Marcio Haubold), Ismail Özmen - Trainer: Mounir Bazzani
Schiedsrichter: Anna-Lena Weiss (Dortmund) - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Jan-Luca Lamay (11.), 2:0 Ali Sener (14.), 3:0 Julien-Maurice Götzen (23.), 4:0 Ali Sener (42. Foulelfmeter), 5:0 Ali Sener (84.), 6:0 Eduardo Hiller (89.), 7:0 Kilian Zierhorst (90.+3)
SV Dorsten-Hardt – Werner SC 6:4
SV Dorsten-Hardt: Jonas Weeke, Evans Ankomah-Kissi, Erdon Latifi, Yasin Birli (77. Dominik Königshausen), Lorenz Alsmann (97. Tim Wellers), Jonas Kruppa (88. Felix Surmann), Philipp Risthaus, Cedric Leon Vennemann (83. Auron Etemi), Lukas Diericks, Nico Glüsing, Yannick Goecke (97. Shadi Mohamed Salim) - Trainer: Christoph Schlebach
Werner SC: Henrik Pollak, Marvin Stöver, Nico Holtmann, Jonas Woitaschek (77. Daniel Durkalic), Jannik Prinz, Tim Dirk Abdinghoff, Leon Becker, Henrik Warnecke, Andre Wagner (61. Alessandro Persighe), Luis Dombrowski, Xavier Robert Osayande Enakimio (75. Finn Drücker) - Trainer: Pascal Harder
Schiedsrichter: Dustin Höse - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Xavier Robert Osayande Enakimio (23.), 1:1 Yasin Birli (28.), 1:2 Luis Dombrowski (48.), 2:2 Yannick Goecke (49.), 3:2 Yannick Goecke (54.), 4:2 Evans Ankomah-Kissi (58.), 5:2 Lukas Diericks (86.), 5:3 Luis Dombrowski (88.), 5:4 Alessandro Persighe (90.), 6:4 Yannick Goecke (90.+4 Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Leon Becker (90.+4/Werner SC)