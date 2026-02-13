Liveticker zum Nachlesen: Gievenbeck siegt in Schermbeck

Zum Auftakt des 22. Spieltags der Oberliga Westfalen hat der SV Schermbeck den 1. FC Gievenbeck zu Gast. Während Schermbeck vergangene Woche pausierte, kassierte Gievenbeck eine bittere 0:3-Heimniederlage gegen Rhynern. Schermbeck dagegen war im Auftaktspiel Anfang Februar 3:0 gegen Türkspor Dortmund siegreich gewesen.
SV Schermbeck – 1. FC Gievenbeck 2:3
SV Schermbeck: Noah Koch, Yannick Babo, Lennart Bollenberg, Berkant Gedikli (46. Ilias Bouassaria), Kasper Harbering, Jos Krechting (74. Jonas Erwig-Drüppel), Eren Özat, Bilal Akhal (59. Shawn Kiyau), Jamal El Mansoury, Tolga Özdemir, Divine Boafo - Trainer: Engin Yavuzaslan
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Jonas Tepper (72. Niklas Klinke), Malte Wesberg, Henrik Winkelmann (58. Tom Langenkamp), Mika Keute, Jelke Willem Elferink, Ben Matteo Wolf, Louis Martin, Alexander Wiethölter, Fabian Witt (53. Kerolos Makkar) - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Schiedsrichter: Timo Ebbing (Coesfeld)
Tore: 0:1 Ben Matteo Wolf (1.), 0:2 Ben Matteo Wolf (20.), 0:3 Fabian Witt (30.), 1:3 Divine Boafo (77.), 2:3 Shawn Kiyau (89.)
Gelb-Rot: Jelke Willem Elferink (85./1. FC Gievenbeck/)