Liveticker zum Nachlesen: FC Gütersloh kassiert bittere Heimpleite

Der FC Gütersloh ist als einzige Mannschaft mit zwei Siegen gestartet. Am heutigen Samstag ist die U23 von Zweitligist Fortuna Düsseldorf zu Gast.
FuPa Westfalen berichtet vom Heidewald im ausführlichen Liveticker.
FC Gütersloh – Fortuna Düsseldorf II 1:3 (1:1)
FC Gütersloh: Tim Matuschewsky, Justus Henke (90. Jannik Borgmann), David Winke, Fynn Arkenberg (77. Hannes John), Aleksandar Kandic (77. Paolo Maiella), Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Björn Rother, Jan-Lukas Liehr (68. Sandro Reyes), Luis Frieling, Julius Langfeld - Trainer: Julian Hesse
Fortuna Düsseldorf II: Tobias Pawelczyk, David Savic (90. Noah Egouli), Leonard Brodersen, Noah Förster, Leo Mirgartz, Noah Nikolaou (89. Arno Krause), Maksym Len, Simon Vu (69. Marius Zentler), Deniz Bindemann, Lennart Garlipp, Charlison Benschop (69. Mechak Quiala-Tito) - Trainer: Jens Langeneke
Schiedsrichter: Jan-Philipp Schöneseiffen (Bonn) - Zuschauer: 2002
Tore: 0:1 Lennart Garlipp (30.), 1:1 Julius Langfeld (45.+2), 1:2 Mechak Quiala-Tito (72.), 1:3 Marius Zentler (74.)
Pressekonferenz nach dem Spiel: