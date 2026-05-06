Liveticker zum Nachlesen: Ahlen gewinnt überraschend in Rhynern

Rhynern und Lippstadt kämpfen um den Aufstieg, insbesondere Ahlen und Finnentrop/Bamenohl benötigen ganz dringend für den Klassenerhalt. Rheine möchte in das Steinfurter Kreispokal-Finale einziehen.
FuPa Westfalen ist im Liveticker dabei. Aus Rhynern berichtet Niklas Schwark ausführlich für euch.
Westfalia Rhynern – Rot Weiss Ahlen 1:2
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese (60. Semih Tirgil), Finn Schubert, Elias Kourouma, Philipp Ratz, Akhim Seber (87. Mathis Paschko), Julius Woitaschek, Jonah Wagner, Connor Mc Leod (62. Johannes Thiemann), Wladimir Wagner (77. Georges Arthur Baya Baya), Kerim Yüksel Karyagdi - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
Rot Weiss Ahlen: Lukas van Ingen, Tim Breuer, Kilian Hornbruch, Bruno Soares, Emro Curic, Philimon Tawiah, Oktay Dal, Gianluca Di Vinti (94. Erik Heidbrink), Jan Holldack (97. Keleb Nwubani), Davin Wöstmann (86. Aaron Osei Bonsu), Bernad Gllogjani (83. Ben Binyamin) - Trainer: Marcel Stöppel
Schiedsrichter: Nadine Westerhoff (Bochum) - Zuschauer: 634
Tore: 1:0 Connor Mc Leod (23.), 1:1 Jan Holldack (34. Foulelfmeter), 1:2 Davin Wöstmann (55.)
SV Lippstadt 08 – SG Finnentrop/Bamenohl 7:1
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi, Max Kamann (83. Nils Köhler), Lukas Wulf, Maximilian Franke (83. Gerrit Kaiser), Nico Jan Böll, Iker Luis Kohl, Fatih Ufuk, Gentrit Muja (83. Cinar Sansar), Tom Kocielnik (83. Simon Kötter), Louis Neugebauer (83. Fabian Brosowski) - Trainer: Felix Bechtold
SG Finnentrop/Bamenohl: Ingmar Klose, Christopher Hennes (61. Elias Valentin Butzkamm), Maximilian Humberg, Felix Antonio Schmitt (46. Nasim Chatar), Melvin Musangu (46. Samuel Eickelmann), Moritz Kümhof (61. Din Alajbegovic), Gordon Meyer, Marten Schelle, Erik Dier (83. Titus Heine), Eren Albayrak, Maurice Danielle Werlein - Trainer: Jonas Ermes
Schiedsrichter: Jonas Grütter (Havixbeck) - Zuschauer: 305
Tore: 1:0 Nico Jan Böll (3.), 2:0 Maximilian Franke (23.), 3:0 Nico Jan Böll (28.), 4:0 Fatih Ufuk (35.), 5:0 Fatih Ufuk (37.), 6:0 Lukas Wulf (48.), 6:1 Maurice Danielle Werlein (55.), 7:1 Maximilian Franke (59.)
DSC Arminia Bielefeld II – TSG Sprockhövel 3:0
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Semih Sarli, Bradley Ndi, Justin Lukas, Leon Schneider, Efe Tirpan, Julien Kracht, Eyyüb Yasar (76. Christopher Rasper), Marc Gouiffe à Goufan (82. Tom Krüger), Monti Theiß (84. Joyce Luyeye-Nkula), Latif-Bilal Alassane (89. Obed Ofori) - Trainer: Oliver Döking
TSG Sprockhövel: Azmir Alisic, Ishak Dogan, Alen Cengic, Cihat Topatan, Ibrahim Bulut, Max Michels (31. Deniz Yasar), Aleksandar Dimitrov, Fatih Öztürk, Rinor Mustafa (82. Eron Morina), Agon Arifi, Zakaria Anhari - Trainer: Andrius Balaika
Schiedsrichter: Yannick Sager (Dortmund) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Marc Gouiffe à Goufan (41.), 2:0 Semih Sarli (69.), 3:0 Joyce Luyeye-Nkula (89. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Ibrahim Bukut (Sprockhövel, 88.)
Borghorster FC – Eintracht Rheine 0:2
Borghorster FC: Tim Schooß, Justus Lembeck, Steffen Köhler, Gregorij Krumme, Yannick Ruhoff, Jaron Schlieckmann, Mirco Pöhlker (77. Granit Hysenaj), Ben Noah Mensing, Abdelwahad Chafiq (77. Jaron Schlieckmann), Torben Schlieckmann (81. Marlon Brosig), Tom Wessels (62. Lyon Meyering) - Trainer: Roland Jungfermann
Eintracht Rheine: Ramon Büsken, Lennard Maßmann, Adrian Wanner, Pascal Petruschka, Sören Wald (83. Ralf Lamaj), Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (73. Montasar Hammami), Fabian Kerellaj (89. Johann Tschirbs), Gabriel Cavar, Josha Felix Häusler, Krenar Krasniqi (89. Kubilay Yilmaz), Bennet van den Berg (83. Fynn Fellmann) - Trainer: Christian Bienemann
Schiedsrichter: Christoph Schulte
Tore: 0:1 Fabian Kerellaj (28.), 0:2 Bennet van den Berg (56.)