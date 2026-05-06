Liveticker zum Nachlesen: Ahlen gewinnt überraschend in Rhynern

Westfalia Rhynern – Rot Weiss Ahlen 1:2

Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese (60. Semih Tirgil), Finn Schubert, Elias Kourouma, Philipp Ratz, Akhim Seber (87. Mathis Paschko), Julius Woitaschek, Jonah Wagner, Connor Mc Leod (62. Johannes Thiemann), Wladimir Wagner (77. Georges Arthur Baya Baya), Kerim Yüksel Karyagdi - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt

Rot Weiss Ahlen: Lukas van Ingen, Tim Breuer, Kilian Hornbruch, Bruno Soares, Emro Curic, Philimon Tawiah, Oktay Dal, Gianluca Di Vinti (94. Erik Heidbrink), Jan Holldack (97. Keleb Nwubani), Davin Wöstmann (86. Aaron Osei Bonsu), Bernad Gllogjani (83. Ben Binyamin) - Trainer: Marcel Stöppel

Schiedsrichter: Nadine Westerhoff (Bochum) - Zuschauer: 634

Tore: 1:0 Connor Mc Leod (23.), 1:1 Jan Holldack (34. Foulelfmeter), 1:2 Davin Wöstmann (55.)

SV Lippstadt 08 – SG Finnentrop/Bamenohl 7:1

SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi, Max Kamann (83. Nils Köhler), Lukas Wulf, Maximilian Franke (83. Gerrit Kaiser), Nico Jan Böll, Iker Luis Kohl, Fatih Ufuk, Gentrit Muja (83. Cinar Sansar), Tom Kocielnik (83. Simon Kötter), Louis Neugebauer (83. Fabian Brosowski) - Trainer: Felix Bechtold

SG Finnentrop/Bamenohl: Ingmar Klose, Christopher Hennes (61. Elias Valentin Butzkamm), Maximilian Humberg, Felix Antonio Schmitt (46. Nasim Chatar), Melvin Musangu (46. Samuel Eickelmann), Moritz Kümhof (61. Din Alajbegovic), Gordon Meyer, Marten Schelle, Erik Dier (83. Titus Heine), Eren Albayrak, Maurice Danielle Werlein - Trainer: Jonas Ermes

Schiedsrichter: Jonas Grütter (Havixbeck) - Zuschauer: 305

Tore: 1:0 Nico Jan Böll (3.), 2:0 Maximilian Franke (23.), 3:0 Nico Jan Böll (28.), 4:0 Fatih Ufuk (35.), 5:0 Fatih Ufuk (37.), 6:0 Lukas Wulf (48.), 6:1 Maurice Danielle Werlein (55.), 7:1 Maximilian Franke (59.)

DSC Arminia Bielefeld II – TSG Sprockhövel 3:0

DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Semih Sarli, Bradley Ndi, Justin Lukas, Leon Schneider, Efe Tirpan, Julien Kracht, Eyyüb Yasar (76. Christopher Rasper), Marc Gouiffe à Goufan (82. Tom Krüger), Monti Theiß (84. Joyce Luyeye-Nkula), Latif-Bilal Alassane (89. Obed Ofori) - Trainer: Oliver Döking

TSG Sprockhövel: Azmir Alisic, Ishak Dogan, Alen Cengic, Cihat Topatan, Ibrahim Bulut, Max Michels (31. Deniz Yasar), Aleksandar Dimitrov, Fatih Öztürk, Rinor Mustafa (82. Eron Morina), Agon Arifi, Zakaria Anhari - Trainer: Andrius Balaika

Schiedsrichter: Yannick Sager (Dortmund) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Marc Gouiffe à Goufan (41.), 2:0 Semih Sarli (69.), 3:0 Joyce Luyeye-Nkula (89. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Ibrahim Bukut (Sprockhövel, 88.)