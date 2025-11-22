LIVETICKER Verbandstag: Trikotnummer 88 bleibt! BFV-Präsident Bernd Schultz stellt sich auf dem ordentlichen Verbandstag zur Wiederwahl - Chef des deutschen Fußballs besucht Berlin

Zum Liveticker nach unten scrollen FuPa Berlin begleitet den Ordentlichen Verbandstag 2025 des Berliner Fußball-Verbands live aus der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Berlin-Schöneberg (Hauptstraße 125/125A, 10827 Berlin). Ab 9.30 Uhr beraten die Delegierten über die Zukunft des Berliner Amateurfußballs. Gäste sind DFB Präsident Bernd Neuendorf und Hermann Winkler, Präsident vom Nordostdeutschen-Fußball-Verband Die Wiederwahl von Präsident Bernd Schultz, der rund 380 Vereine vertritt, gilt als Formsache. Vertreten sein dürfte etwa die Hälfte der BFV-Klubs. Aktuell stehen Ehrungen auf der Tagesordnung. Überschattet wird die Versammlung von Sorgen über steigende Kosten und sinkende Einnahmen – und von mehreren Dringlichkeitsanträgen, die vor allem das umstrittene Beitragsmodell und die Schiedsrichterspesen betreffen und den Verbandstag zum Belastungstest machen könnten. Außerdem wollen Verband und Vereine über ein tragfähiges Konzept zur Rettung der „Fußball-Woche“ sprechen. Die traditionsreiche Zeitung hatte Mitte Oktober ihr Erscheinen eingestellt.

Das BFV Präsidium stellt einen Antrag auf Abschaffung der Trikotnummer 88 (Die „88“ gilt als Zahlencode für den verbotenen Gruß „Heil Hitler“). Der Antrag wird nach hitzigen Diskussionen abgelehnt. Die Nummer bleibt erhalten 11:15 Uhr

In der Aussprache zur Zukunft der Fußball-Woche (FuWo) betonen mehrere Redner die Verantwortung der Vereine für den Erhalt des Traditionsblatts. Bernd Fiedler und Gerd Thomas (FC Internationale) erinnern daran, dass die FuWo ein wirtschaftliches Unternehmen sei und der Berliner Fußball-Verband (BFV) deshalb gefordert ist, Lösungen zu finden.

BFV-Vizepräsident für Finanzen, Manske, weist darauf hin, dass eine mögliche Kooperation oder Verschmelzung zwischen Verband und Fußball-Woche nur mit Zustimmung der Vereine möglich sei. Zum Abschluss der Aussprache lässt Manske darüber abstimmen, ob die gemeinsamen Bemühungen von Verband und Vereinen zur Rettung der FuWo fortgesetzt werden sollen.

Das Ergebnis: Einstimmige Zustimmung – die Rettungsversuche sollen weitergehen.

BFV-Präsident Bernd Schultz ergreift unter Tagesordnungspunkt 7 („Aussprache“) das Wort. Im Mittelpunkt steht das neue Strafen- und Beitragssystem, das ab Sommer 2025 gelten soll und nach Angaben vieler Klubs bereits jetzt erhebliche Mehrbelastungen verursacht hat. Schultz erinnert daran, dass die Vereine den neuen Beitragsordnungen 2024 zugestimmt haben.

Er spielt auf einen Dringlichkeitsantrag an, den mehrere Vereine beim Verbandstag einbringen wollen: Das neue System soll demnach vorerst ausgesetzt werden. Schultz geht zudem auf den gemeinsamen Rettungsversuch von BFV und den Inhabern der Fußball-Woche in den vergangenen Wochen ein, der jedoch bislang ohne endgültigen Durchbruch geblieben ist.

10:33 Uhr Die Ehrungen sind ausgesprochen, in Kürze werden die anwesenden Stimmberechtigten festgestellt

09:30 Uhr Infos vor dem Verbandstag: Pure Existenzangst bei vielen Vereinen Auslöser der Unruhe ist ein Beschluss, den die Berliner Vereine selbst im Jahr 2024 gefasst haben. Auf einem außerordentlichen Verbandstag, der sich ausschließlich mit den Finanzen befasste, stimmten die Delegierten höheren Strafen und Gebühren zu, um eine Unterdeckung von rund 300.000 Euro im Verbandshaushalt zu schliessen. Was damals als Rettungsmaßnahme gedacht war, wird für viele Klubs nun zur Belastungsprobe. Die verschärften Regelungen treffen ausgerechnet jene Vereine, die ohnehin unter steigenden Kosten, weniger Sponsoren und rückläufigen Einnahmen leiden. An der Basis wächst die Angst, sich mit den eigenen Beschlüssen finanziell ins Aus zu manövrieren. Strukturprobeleme belasten die Vereine In vielen Berliner Amateurvereinen ist das Wort „Existenzangst“ keine Übertreibung mehr. Trainer fehlen, Schiedsrichter fehlen, Ehrenamtliche fehlen – und in vielen brechen die Einnahmen weg. Gleichzeitig laufen Rechnungen auf, die direkt mit Entscheidungen zusammenhängen, die die Vereine selbst auf einem außerordentlichen Verbandstag im November 2024 getroffen haben.

Probleme mit der Digitalisierung Spätestens die Abbuchungen ab Sommer 2025 haben gezeigt, wie hart der Kurs wirkt. Aus der Regionalkonferenz Süd-West ist von „unverhältnismäßig hoher Belastung“ und existenzieller Bedrohung die Rede. Besonders kritisiert werden die digitale Abwicklung und die daran gekoppelten Strafen: verspätete oder fehlerhafte elektronische Spielberichte, kurzfristige Spielumlegungen, formale Fehler im Jugendbereich – jede Kleinigkeit kann Geld kosten. Die Abrechnungen sind seitenlang und ohne Hilfsmittel kaum kontrollierbar. Für Ehrenamtliche, die das neben Job und Familie stemmen, ist das kaum zu leisten. Dringlichkeitsantrag beantragt Aussetzung der Beschlüsse Darauf reagiert nun der Dringlichkeitsantrag 1 der Regionalkonferenz Süd-West der öffentlich einzusehen ist auf der Homepage des Berliner-Fußball-Verbandes. Der Antrag verlangt, die Beschlüsse vom 16.11.2024 sowie die Beiratsbeschlüsse vom 02.06.2025 in Bezug auf Strafen und Gebühren bis vorerst zum 31. März 2026 auszusetzen – das Datum ist ausdrücklich „verhandelbar“. Ab dem 1. Dezember 2025 sollen wieder die Regelungen gelten, die vor dem außerordentlichen Verbandstag galten. Kurz gesagt: zurück zu den alten Sätzen. Auch der BFV soll ein Kostenproblem haben Gleichzeitig stellt der Antrag fest, dass der BFV „ganz offensichtlich ein Kostenproblem“ hat. Dieses soll bis Ende März 2026 im Präsidium kritisch diskutiert und neu entschieden werden, bei Bedarf unter Hinzuziehung externer Fachleute. Strafen, die nur an elektronische Abläufe gekoppelt sind und im Hauptamt keinen großen Zusatzaufwand erzeugen, sollen drastisch gesenkt werden – zum Beispiel bei Spielumlegungen, die in einer Großstadt wie Berlin zum Alltag gehören. Zudem fordert die Regionalkonferenz, im Jugendbereich Sponsoren für Trainer-Lizenzgebühren zu finden, statt diese komplett auf die Vereine abzuwälzen. Auffällig: Die neuen Beiträge selbst werden mehrheitlich nicht infrage gestellt – im Fokus stehen Strafen, Gebührenpraxis und der digitale „Strafautomatismus“.

