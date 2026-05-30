Liveticker: TeBe unter Druck, Schwerin aktuell unten

Am letzten Spieltag der NOFV-Oberliga Nord kommt es zum Abstiegs-Showdown. Sowohl der Tabellen-13. Tennis Borussia Berlin, der bei Lichtenberg 47 antreten muss, als auch der punktgleiche Vierzehnte Dynamo Schwerin, der in Klosterfelde gefordert ist, kämpfen um den Klassenerhalt. Mindestens einem der beiden Vereine droht der Gang in die Verbandsliga

Showdown im Abstiegskampf! Am letzten Spieltag der NOFV-Oberliga Nord liefern sich Tennis Borussia Berlin und Dynamo Schwerin ein Fernduell um den Klassenerhalt. Während die Veilchen beim Tabellenzweiten Lichtenberg 47 bestehen müssen, tritt Schwerin in Klosterfelde an. TeBe hat zwar zwei Punkte Vorsprung, doch das deutlich schlechtere Torverhältnis könnte im Ernstfall noch zum Problem werden.

Noch steht Tennis Borussia Berlin als Tabellen-13. auf einem Nichtabstiegsplatz, während Dynamo Schwerin (14.) derzeit unter dem Strich steht. Einfluss auf die Abstiegsfrage hat auch das Relegationsrückspiel von Lok Leipzig gegen Würzburg am Montag (18.30 Uhr). Nach dem 0:1 im Hinspiel benötigen die Sachsen einen Sieg zum Drittliga-Aufstieg. Gelingt das nicht, steigt der Drittletzte der Oberliga Nord direkt ab – aktuell wäre das Dynamo Schwerin. Schafft Lok dagegen den Aufstieg, muss der Tabellen-14. in die Abstiegsrelegation gegen den Viertletzten der Oberliga Süd, derzeit Bischofswerda. Für Tennis Borussia geht es dabei auch darum, einen Absturz in die Berlin-Liga zu verhindern. Dort spielte der Traditionsklub zuletzt in der Saison 2014/15 unter Trainer Daniel Volbert

Nach Einschätzung von TeBe-Vorstand Uli Krug ist die prekäre Lage das Ergebnis mehrerer Faktoren. Der Verein sei mit einem unausgewogenen Kader in die Saison gegangen, zudem hätten Erfahrung und Führungsstärke gefehlt. Erschwerend kamen der Winter-Abgang von Innenverteidiger Aleksandar Bilbija sowie die monatelange Sperrung des Mommsenstadions hinzu. Rückblickend räumte Krug gegenüber der Berliner Morgenpost zudem Fehler bei der Trainerentscheidung ein. Unabhängig vom Ausgang des Saisonfinales sieht der Vorstand den Traditionsverein wirtschaftlich jedoch solide aufgestellt. Die Sponsoren würden den eingeschlagenen Weg auch im Falle eines Abstiegs mittragen, langfristig soll der Neuaufbau mit Kontinuität und finanzieller Vernunft gelingen

Tebe

NOFV-Oberliga Nord

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