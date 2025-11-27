Liveticker Stralau gegen Meteor - Gipfelduell in Hakenfelde

Der 12. Spieltag der Berliner Landesliga Staffel 2 bringt all das, was ein Fußballwochenende im späten November braucht: ein Gipfeltreffen um die Tabellenführung, enge Verfolgerduelle, nervöse Blicke Richtung Abstiegszone – und dazu den Hintergrund eines chaotischen 11. Spieltags, an dem nur fünf Partien dem Winter trotzten. Die Teams sind ausgeruht, die Tabellenkonstellation ist eng, und jeder Punkt kann die Saison kippen. Am Donnerstag Abend wird gespielt (vorgezogenes Match vom 13.Spieltag): Berolina Stralau erwartet den BFC Meteor um 19 Uhr 45

Hansa 07 von Trainer Patrick Fischer bleibt mit Platz sieben ein Team, das jederzeit die Spitzengruppe attackieren kann. Die Mischung aus Effizienz und Spielfreude bleibt ein Markenzeichen. Besonders Yunus Can (8 Tore und 2 Vorlagen) und Björn Döhring (5 Treffer, 7 Vorlagen) sind derzeit zwei der stärksten Offensivspieler der Liga. Beim FV Wannsee schrillen unter Trainer Axel Vogel die Alarmglocken immer lauter. Die 0:2-Niederlage bei Fortuna Biesdorf II verschärft die Situation – Platz 13, nur sieben Punkte, und Stralau kann am Donnerstag vorbeiziehen (vorgezogenes Match gegen Meteor). Wannsee benötigt jeden Punkt, aber die Defensive wackelt (30 Gegentore), und die Offensivproduktion bleibt mit 12 Saisontreffern zu dünn.

In Marienfelde empfängt das Team von Trainer Maximilian Bunde den Tabellenletzten Union 06 – eine Begegnung, die auf dem Papier klar erscheint, aber durch den Winterspieltag ihre eigene Spannung erhält. Stern steht mit Platz vier weiter in Schlagdistanz zur Spitze, auch wenn die 0:1-Niederlage vom vergangenen Wochenende bei Meteor schmerzt. Offensiv droht vor allem Oguzhan Codura, der bereits fünf Saisontore erzielt. Union 06 reist als Tabellenletzter unter Trainer Marcel Marschalky an und kassierte zuletzt eine bittere 2:3-Heimniederlage gegen Stralau. Zwar trafen wieder einzelne Lichtblicke, doch 41 Gegentore in elf Spielen bleiben ein Alarmsignal. Union braucht dringend Punkte, sonst droht noch vor der Winterpause der Kontakt zum rettenden Ufer zu reißen.

Das absolute Spitzenspiel des Wochenendes: Tabellenführer Teutonia gegen den Zweiten Köpenicker FC – und damit Matthias Wolk gegen das Trainerduo Marco Hamann und Paul Weinholz. Teutonia kommt trotz der witterungsbedingten Pause weiter mit beeindruckenden Zahlen: 42 erzielte Tore, und ein Offensivgespann um Phelan Ackerschewski (10 Tore, 7 Vorlagen) sowie Marvin Kubens (6 Tore) in Topform. Doch Köpenick hat den gefährlichsten Torjäger der Liga: Daniel Bohnsack steht bei 14 Treffern aus zehn Spielen, dazu folgt ihm R. Ilinseer mit ebenfalls bemerkenswerten sieben Toren. Der KFC gewann zuletzt souverän und weiß, dass ein Auswärtssieg die Tabellenführung einbringen würde. Dieses Spiel kann die Hinrunde prägen – offensivstarke Teams, Titelchancen auf beiden Seiten, ein echtes Highlight.

Zwei Teams auf Augenhöhe: Mahlsdorf II und Viktoria II liegen mit jeweils 14 bzw. 15 Punkten im dicht gedrängten Mittelfeld. Die Eintracht von Trainer Mirko Wilke zeigte beim 2:2 bei Liria Moral, erneut mit Christian Preiss, der mit sieben Toren und vier Vorlagen zu den gefährlichsten Spielern der Liga zählt. Viktoria II hingegen verlor am Wochenende 2:4 gegen Inter II – trotz der Treffsicherheit von Matthieu Weinlein (5 Saisontore). Trainer Yannik Lüdtke fordert vor allem defensiv mehr Klarheit, nachdem das Team in den letzten acht Spielen satte 18 Gegentore kassierte. Beide Teams wissen: Ein Sieg könnte den Sprung in die obere Tabellenhälfte bedeuten.

So., 30.11.2025, 12:30 Uhr FC Internationale Berlin FC Inter II Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor 12:30 PUSH

Inter II feierte zuletzt einen spektakulären 4:2-Auswärtserfolg bei Viktoria II. Trainer Yannik Lüdtke kann sich besonders auf Joshua Senne verlassen, der mit sieben Toren zu den verlässlichen Scorern gehört. Türkiyemspor unter Deniz Özkaya, aktuell Sechster, bleibt nach dem 0:0 gegen Kladow weiterhin schwer auszurechnen. Die Defensive ist stark, aber offensiv ruht viel auf Ali Ayvaz (5 Tore, 6 Vorlagen). Gelingt es den Kreuzbergern, gegen Inter II frühzeitig die Kontrolle zu gewinnen, könnten sie sich wieder an die Verfolgergruppe heranschieben.

Für Kladow von Trainer Sercan Kara ist die Lage bedrohlich. Noch immer ohne Sieg und nach dem 0:0 bei Türkiyemspor weiterhin auf Platz 15. Zwar stimmt die Leidenschaft, doch mit nur 14 Saisontoren fehlt die Durchschlagskraft. Fortuna Biesdorf II dagegen schaffte durch das 2:0 gegen Wannsee einen wichtigen Befreiungsschlag. Trainer Roy-Marvin Laumer setzt wieder auf die Treffsicherheit von Dustin Bernicke (5 Tore). Ein weiterer Sieg könnte Fortuna endgültig vom Tabellenkeller abkoppeln – und Kladow noch tiefer hineinziehen.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr VfB Hermsdorf Berlin Hermsdorf BFC Meteor 06 Meteor 06 14:00 live PUSH

Ein Duell, das für viel Spannung sorgt: Hermsdorf unter Tobias Röttgen, aktuell Fünfter, gegen Meteor, den Dritten, trainiert von Demircan Dikmen. Hermsdorf überzeugte über Wochen hinweg, auch dank Jan Oberstein (7 Tore, 1 Vorlage) und Jeremy Schneider (6 Tore). Meteor dagegen kommt mit Selbstvertrauen aus dem 1:0-Sieg gegen Stern Marienfelde. Simon Böhm ist mit neun Saisontoren einer der gefährlichsten Stürmer der Liga, dazu sorgt Samet Alkan (5 Tore, 3 Vorlagen) regelmäßig für Gefahr. Mit einem Sieg könnte Meteor dranbleiben am Spitzenduo – Hermsdorf dagegen will verhindern, dass die Topplätze davonziehen.

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr FSV Berolina Stralau 1901 Stralau FC Liria 1985 Berlin FC Liria 15:00 PUSH