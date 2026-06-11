Liveticker: Lipperreihe folgt Horst ins Finale – Elfmeterheld Danne

Bei wem darf der Traum von der Landesliga noch weiterleben? Diese Frage wird am heutigen Donnerstagabend abseits des WM-Trubels beantwortet. FuPa Westfalen ist bei beiden Halbfinal-Partien der Aufstiegsrelegation der Bezirksliga-Vizemeister mit dem Liveticker dabei.
Beckumer SpVg – TuS Lipperreihe 0:3 n.E.
Beckumer SpVg: Niklas Herbring (118. Emanuel Kutz), Benjamin Tuhcic, Finn Eric Mense, Jan Oliver Katzer, Justin Krausch, Sven Höveler, Jonas Westmeyer, Maximilian Grzybek, Tristan Zumbrock, Abdijibar Ahmed, Mergim Deljiu (18. Maik Rieping) - Trainer: Jan Mance - Co-Trainer: Louis Gülünay - Spielertrainer: Jonas Westmeyer
TuS Lipperreihe: Simon Danne, Marvin Schlepper (62. Marlin Dück), Oleksandr Lutsyk, Leon Schrenke, Laurant Dragusha, Fynn Mosebach, Luca Schlingmann, Mikail Bas, Rouven Schulz, Timo Fulland, Niklas Wiens (53. Jan-Justin Johannhörster) - Co-Trainer: Simon Schulz - Trainer: Jan Rüter - Trainer: Thomas Bentler
Schiedsrichter: Kevin Langenströer
Tore: 0:1 Marco Weigmann (121. i.E.), 0:2 Luca Schlingmann (121. i.E.), 0:3 Simon Danne (121. i.E.)
Gelb-Rot: Finn Eric Mense (111./Beckumer SpVg/Foulspiel)
Besondere Vorkommnisse: Maik Rieping (Beckumer SpVg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Simon Danne (121.). Jonas Westmeyer (Beckumer SpVg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Niklas Tom Kruse (Beckumer SpVg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Simon Danne (121.).
FC Castrop-Rauxel – SV Horst-Emscher 08 2:3 n.V.
FC Castrop-Rauxel: Andre Dante, Daniel Wistuba (95. Danny-Alexander Strieder), Niklas Laudahn, Marcel Wistuba, Enes Güzel (89. Leonardo da Silva Pantaleao), Robin Franke, Ioannis Orkas, Marc Lowak, Almin Hodza, Nico Wistuba, Roy Breilmann (65. Christopher Sychold) - Trainer: Zouhair Allali
SV Horst-Emscher 08: Dario Schierenberg, Musa Dilek, Cemil Demircan, Pascal Roith, German Prudetskiy (95. Lennart Rednos), Moritz Heidenreich (90. Aygün Köstekci), Mohamed Bouachria (117. Pandy Jeremie Mvunuku), Ali Serhan, Ramadan Ibrahim (110. Baran Kayali), Shadi Omairat (67. David Adusei Asibey Yeboah), Sinan Talas - Trainer: Benjamin Wingerter
Schiedsrichter: Thomas Emde
Tore: 0:1 Sinan Talas (13.), 1:1 Roy Breilmann (16.), 1:2 Mohamed Bouachria (90.), 2:2 Marcel Wistuba (90.+4), 2:3 Ramadan Ibrahim (97.)
Besondere Vorkommnisse: Robin Franke (FC Castrop-Rauxel) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (11.).