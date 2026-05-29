Liveticker: Höchst, Steinbach und Dieburg kämpfen um Titel

Dieburg/Odenwald. Dieses Meisterschaftsfinale ist an Spannung kaum zu überbieten: Am letzten Spieltag der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald kämpfen gleich drei Mannschaften im Fernduell um den Titel – und den damit verbundenen Direktaufstieg in die Gruppenliga Darmstadt. Der TSV Höchst hat als Spitzenreiter die beste Aussicht auf eine große Meisterparty, ein Punkt dahinter lauert die TSG Steinbach auf einen Ausrutscher. Auch Hassia Dieburg darf mit drei Zählern Rückstand auf Platz eins noch vom Coup träumen.
Wer macht das Rennen? Echo Online überträgt die Partie des TSV Höchst bei der SSV Brensbach am Sonntag (15 Uhr) live im Stream. Die neuesten Entwicklungen, Stimmen, Videos sowie Bilder aus diesem Duell und aus den Parallelspielen der TSG Steinbach (bei Viktoria Urberach) und Hassia Dieburg (gegen SG Rimhorn/Neustadt) gibt es im Liveticker – alles auf einen Blick. Für Sie vor Ort sind die Sportreporter Benedikt Palm, Christopher Shaw und Franziska Donauer.
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