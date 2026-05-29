 2026-05-29T11:52:36.002Z

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Liveticker: Höchst, Steinbach und Dieburg kämpfen um Titel

Wer macht das Meisterschaftsrennen? +++ Höchst hat die besten Chancen +++ Steinbach und Hassia lauern

von Franziska Donauer · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Spannendes Meisterschaftsfinale: In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald kämpfen der TSV Höchst, die TSG Steinbach und Hassia Dieburg im Fernduell um den Titel.
Spannendes Meisterschaftsfinale: In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald kämpfen der TSV Höchst, die TSG Steinbach und Hassia Dieburg im Fernduell um den Titel. – Foto: VRM/M. Zink

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KOL Dieburg/Odenwald
SC Hassia
SG Rimhorn/Neustadt
Steinbach
Urberach

Dieburg/Odenwald. Dieses Meisterschaftsfinale ist an Spannung kaum zu überbieten: Am letzten Spieltag der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald kämpfen gleich drei Mannschaften im Fernduell um den Titel – und den damit verbundenen Direktaufstieg in die Gruppenliga Darmstadt. Der TSV Höchst hat als Spitzenreiter die beste Aussicht auf eine große Meisterparty, ein Punkt dahinter lauert die TSG Steinbach auf einen Ausrutscher. Auch Hassia Dieburg darf mit drei Zählern Rückstand auf Platz eins noch vom Coup träumen.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
Viktoria Urberach
Viktoria UrberachUrberach
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach
15:00live

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SC Hassia Dieburg
SC Hassia DieburgSC Hassia
SG Rimhorn/Neustadt
SG Rimhorn/NeustadtSG Rimhorn/Neustadt
15:00

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SSV Brensbach
SSV BrensbachBrensbach
TSV Höchst
TSV HöchstTSV Höchst
15:00

Wer macht das Rennen? Echo Online überträgt die Partie des TSV Höchst bei der SSV Brensbach am Sonntag (15 Uhr) live im Stream. Die neuesten Entwicklungen, Stimmen, Videos sowie Bilder aus diesem Duell und aus den Parallelspielen der TSG Steinbach (bei Viktoria Urberach) und Hassia Dieburg (gegen SG Rimhorn/Neustadt) gibt es im Liveticker – alles auf einen Blick. Für Sie vor Ort sind die Sportreporter Benedikt Palm, Christopher Shaw und Franziska Donauer.

Hier geht es zum Liveticker von Echo Online.