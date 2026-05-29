Liveticker: Höchst, Steinbach und Dieburg kämpfen um Titel Wer macht das Meisterschaftsrennen? +++ Höchst hat die besten Chancen +++ Steinbach und Hassia lauern von Franziska Donauer · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Spannendes Meisterschaftsfinale: In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald kämpfen der TSV Höchst, die TSG Steinbach und Hassia Dieburg im Fernduell um den Titel. – Foto: VRM/M. Zink

Dieburg/Odenwald. Dieses Meisterschaftsfinale ist an Spannung kaum zu überbieten: Am letzten Spieltag der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald kämpfen gleich drei Mannschaften im Fernduell um den Titel – und den damit verbundenen Direktaufstieg in die Gruppenliga Darmstadt. Der TSV Höchst hat als Spitzenreiter die beste Aussicht auf eine große Meisterparty, ein Punkt dahinter lauert die TSG Steinbach auf einen Ausrutscher. Auch Hassia Dieburg darf mit drei Zählern Rückstand auf Platz eins noch vom Coup träumen.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr Viktoria Urberach Urberach TSG Steinbach Steinbach 15:00 live PUSH

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr SSV Brensbach Brensbach TSV Höchst TSV Höchst 15:00 PUSH