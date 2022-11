Liveticker: FC Monheim spielt 2:2 gegen den KFC Uerdingen Oberliga Niederrhein: Die Uerdinger wollen verhindern, dass der Abstand zu Spitzenreiter SSVg Velbert größer wird.

Eines ist für den KFC Uerdingen schon vor dem Gastspiel beim 1. FC Monheim am Sonntag um 15 Uhr klar. Die Rückeroberung der Tabellenspitze in der Oberliga Niederrhein ist nicht mehr möglich, weil die SSVg Velbert bereits am Freitag mit 4:0 beim 1. FC Kleve gewann, dem die Uerdinger vor Wochenfrist daheim noch 2:3 unterlagen. Es gilt also nun, die entstandene Lücke von fünf Zählern wieder auf zwei Punkte zu verkürzen.

Allerdings durfte man zuletzt durchaus den Eindruck haben, dass die Uerdinger sich in der Rolle des Verfolgers vielleicht sogar ein wenig wohler fühlten als in der des Gejagten. Denn letztlich zählt natürlich, wer nach 40 Spieltagen ganz oben steht. Dennoch: Fünf Punkte Rückstand möchten die Uerdinger zu diesem Zeitpunkt sicherlich nicht haben. Bei uns erfahrt ihr ab 15 Uhr im Liveticker, wie die Sache ausgeht.

Alexander Voigt (Trainer KFC Uerdingen): "Das ist eine etablierte Oberliga-Mannschaft, die sehr schwer zu bespielen ist. In ihren Reihen stehen mehrere Spieler mit viel Erfahrung. Wir hatten aber jemanden beim Spiel in St. Tönis und ich habe mir auch anderweitig Informationen besorgt, so dass meine Mannschaft gut auf das Spiel am Sonntag vorbereitet ist. Wenn wir dort gewinnen wollen, muss jeder auf dem Platz sein vollständiges Leistungsniveau erreichen. Wir müssen über 90 Minuten konzentriert bleiben und dürfen den Gegner durch eigene Unzulänglichkeiten nicht ins Spiel zurückkommen lassen." (Quelle: Rheinische Post)

Dennis Ruess (Trainer 1. FC Monheim): "Wir haben einen Traditionsverein zu Gast, der ambitionierte Ziele verfolgt. Aber am Ende spielt er in der gleichen Liga wie wir. Es zählt nicht, was mal gewesen ist, sondern nur das Hier und Jetzt. Der KFC betreibt sicherlich einen hohen Aufwand und hat größere Mittel zur Verfügung, aber wir erstarren nicht vor Ehrfurcht. Weder Velbert noch Uerdingen konnten sich bislang absetzen. Bis ins vordere Mittelfeld sind alle Mannschaften relativ eng beieinander. Wir sind nicht davor gefeit, Spiele zu verlieren, Uerdingen aber auch nicht." (Quelle: Rheinische Post)