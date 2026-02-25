Liveticker: Die lang erwartete Mitgliederversammlung des KFC Uerdingen

Die Abstimmung über die Abberufung des Vorstands findet weiter statt. – Foto: Markus Becker

Das Votum der Mitglieder des KFC Uerdingen wollte das Vorstandstrio – bestehend aus Thomas Platzer, Dmitry Voronov und Christian Ritzenfeld – nicht mehr abwarten. Einen Tag vor der geplanten Abstimmung über ihre Abberufung erklärte das Gremium in einem öffentlichen Statement seinen Rücktritt.

Dennoch behält das von Christoph Epping, Jörg Gredig und Udo van Koll initiierte Mitgliederbegehren seine Relevanz. An den drei vorgesehenen Tagesordnungspunkten wird trotz der neuen Entwicklungen festgehalten.

Zum Auftakt informiert Insolvenzverwalter Thomas Ellrich über die aktuelle finanzielle Lage des Vereins. Angesichts des inzwischen fünften Insolvenzverfahrens dürfte insbesondere interessieren, wie eng intern kalkuliert wurde. Sportlich präsentiert sich der Klub in der Oberliga Niederrhein mit einem durchaus hochkarätigen Kader bislang stabil. Dem Vernehmen nach plant der KFC zudem die Beantragung der Lizenz für die Regionalliga West, von wo der Verein erst in der Vorsaison aus finanziellen Gründen zurückgezogen wurde.

Im zweiten Tagesordnungspunkt erhalten interessierte Personen und Gruppierungen die Möglichkeit, ihre Konzepte und Visionen für die zukünftige Ausrichtung des Vereins vorzustellen. Die Redezeit ist auf jeweils 15 Minuten begrenzt. Bewerbungen konnten bis zum 20. Februar eingereicht werden.