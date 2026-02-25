 2026-02-20T12:29:42.904Z

Liveticker: Die lang erwartete Mitgliederversammlung des KFC Uerdingen

Eins ist klar: Die oftmals verschobene oder abgesagte außerordentliche Mitgliederversammlung findet planmäßig am Mittwochabend (25. Februar) ab 19.05 Uhr in der Visaal Event Location statt. Der geschlossene Rückzug des amtierenden Vorstands nahm den eigentlichen Grund des Mitgliederbegehrens nämlich vorweg. Doch auch darüber hinaus kann der Abend einige spannende Einblicke in das Innenleben und die Zukunftspläne des Krefelder Traditionsklub liefern. FuPa Niederrhein berichtet in einem Liveticker

von Markus Becker
Die Abstimmung über die Abberufung des Vorstands findet weiter statt.
Die Abstimmung über die Abberufung des Vorstands findet weiter statt. – Foto: Markus Becker

Das Votum der Mitglieder des KFC Uerdingen wollte das Vorstandstrio – bestehend aus Thomas Platzer, Dmitry Voronov und Christian Ritzenfeld – nicht mehr abwarten. Einen Tag vor der geplanten Abstimmung über ihre Abberufung erklärte das Gremium in einem öffentlichen Statement seinen Rücktritt.

Dennoch behält das von Christoph Epping, Jörg Gredig und Udo van Koll initiierte Mitgliederbegehren seine Relevanz. An den drei vorgesehenen Tagesordnungspunkten wird trotz der neuen Entwicklungen festgehalten.

Zum Auftakt informiert Insolvenzverwalter Thomas Ellrich über die aktuelle finanzielle Lage des Vereins. Angesichts des inzwischen fünften Insolvenzverfahrens dürfte insbesondere interessieren, wie eng intern kalkuliert wurde. Sportlich präsentiert sich der Klub in der Oberliga Niederrhein mit einem durchaus hochkarätigen Kader bislang stabil. Dem Vernehmen nach plant der KFC zudem die Beantragung der Lizenz für die Regionalliga West, von wo der Verein erst in der Vorsaison aus finanziellen Gründen zurückgezogen wurde.

Im zweiten Tagesordnungspunkt erhalten interessierte Personen und Gruppierungen die Möglichkeit, ihre Konzepte und Visionen für die zukünftige Ausrichtung des Vereins vorzustellen. Die Redezeit ist auf jeweils 15 Minuten begrenzt. Bewerbungen konnten bis zum 20. Februar eingereicht werden.

Abschließend steht wie geplant die Abstimmung über die Abberufung des amtierenden Vorstands auf der Tagesordnung. "Aus Gründen der Rechtssicherheit beabsichtigen wir, auch an der Durchführung der Abstimmung zu TOP 3 festzuhalten“, erklärte Jörg Gredig, einer der Initiatoren, in den sozialen Medien.

Die Tagesordnungspunkte im Wortlaut:

TOP 1: Bericht zur Lage des KFC seitens des Insolvenzverwalters
TOP 2: Vorstellung der Konzepte möglicher Parteien (insb. Finanzierung, Trainingsbetrieb, Jugendarbeit, vorgesehene Personen, je Partei maximal 15 Minuten)
TOP 3: Abstimmung über folgenden Antrag:
Die außerordentliche Mitgliederversammlung empfiehlt dem Verwaltungsrat, den aktuellen Vorstand vollständig mit sofortiger Wirkung abzuberufen.