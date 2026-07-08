LIVETICKER: Die Auslosung des Verbandspokals am Mittelrhein

Am Mittwoch, den 8. Juli 2026, lost der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) ab 19 Uhr die erste Runde im Bitburger-Pokal der Herren sowie FVM-Pokal der Frauen aus. Wir begleiten die Ziehung wie gewohnt im Liveticker.

+++ 19:44 Uhr: Und das wars! Das sind also die 32 Partien der ersten Runde! Ein Knaller sicherlich SV Eintracht Hohkeppel aus der Mittelrheinliga gegen den Drittligisten SC Fortuna Köln. Auch der FC Rheinsüd Köln und Union Schafhausen darf sich auf ein Profiteam freuen!

+++ 19:47 Uhr: Das wars von uns! San Frantschüssko! 👋

+++ 19:24 Uhr: Von 3. Liga bis zur Kreisliga C, die Kugeln sind im Topf und ab dafür...

+++ 19:21 Uhr: Und jetzt gehts um die 32 Partien bei den Männern! Teilnehmerfeld ist bekannt, die Regularien ebenfalls!

+++ 19:19 Uhr: Das ging doch fix! Damit stehen die ersten beiden Runden im Mittelrheinpokal 🏆 der Frauen fest!

Achtelfinale 8: TuS Homburg-Bröltal – SV Deutz 05

Achtelfinale 7: DJK Südwest Köln – SC Fortuna Köln

Achtelfinale 6: Sieger Play-Off 2 – SV Viktoria Rot-Weiß Waldenrath/Straeten

Achtelfinale 5: Sieger Play-Off 3 – SC Alemannia Straß

Achtelfinale 4: VfL Kommern – Vorwärts Spoho Köln

Achtelfinale 3: SV Weiden – Sieger Play-Off 4

Achtelfinale 2: SV Allner-Bödingen – Burtscheider TV

Achtelfinale 1: Sieger Play-Off 1 – SV Rot-Weiß Merl

+++ 19:13 Uhr: Das sind also die Play-Off-Begegnungen. Weiter mit dem Achtelfinale!

Play-Off-Partie 4: TuS Jahn Hilfarth – SV Merken

Play-Off-Partie 3: TuS Immekeppel – TuS Chlodwig Zülpich

Play-Off-Partie 2: TuS Birk – Viktoria Köln

Play-Off-Partie 1: Bedburger BV – Sportfreunde Ippendorf

+++ 19:10 Uhr: Und los gehts mit der Auslosung der Play-Off-Runde. Das klassentiefere Team hat wie immer Heimrecht.

+++ 19:08 Uhr: Ausgelost werden die ersten beiden Runden (Play-Offs und Achtelfinale).

+++ 19:07 Uhr: Es folgt ein kurzer Rückblick und dann geht es los mit der Auslosung des Schaebens-Pokal der Frauen 2026/27.

+++ 19:05 Uhr: Wie bekannt wird das Finale der Herren am Sportpark Höhenberg (bis 2031) stattfinden. Dazu werden vorab Rudi Rheinstädtler ein paar Fragen gestellt. Die Infos findet ihr aber auch hier. 😉

+++ 19:01 Uhr: Und in wenigen Augenblicken dürfte es dann auch losgehen...

+++ 18:58 Uhr: Und natürlich sind auch wieder die "großen Lose" schon in der ersten Runde dabei. Mit Alemannia Aachen, Viktoria Köln und SC Fortuna Köln sind es dieses Mal drei Drittligisten!

+++ 18:54 Uhr: Die erste Runde wird vor Meisterschaftsbeginn im FVM am Wochenende des 22. und 23. August gespielt (Herren), bei den Frauen beginnt die Play-Off-Runde am 6. September 2026.

+++ 18:49 Uhr: ​​64 Mannschaften bei den Herren und 16 Frauen-Teams treten im Verbandspokal an.

+++ 18:47 Uhr: “Losfee” am heutigen Abend ist übrigens Rudi Rheinstädtler, Vizepräsident Sport beim FVM.

+++ 18:45 Uhr: In gut einer viertel Stunde geht es los. Hier berichten wir LIVE über die Auslosung der ersten Verbandspokal-Runden.

Diese Teams sind dabei

Mittelrheinpokal der Herren

Vorqualifiziert als Dritt- und Regionalligisten (alte Saison + Aufsteiger)

Viktoria Köln (3. Liga, Kreis Köln)

Alemannia Aachen (3. Liga, Kreis Aachen)

SC Fortuna Köln (3. Liga, Kreis Köln)

Bonner SC (Regionalliga, Kreis Bonn)

SV Bergisch Gladbach 09 (Regionalliga, Kreis Berg)

Vorqualifiziert als Teilnehmer Mittelrheinliga (alte Saison)

SV Eintracht Hohkeppel (Mittelrheinliga, Kreis Berg)

Siegburger SV 04 (Mittelrheinliga, Kreis Sieg)

SSV Merten (Mittelrheinliga, Kreis Bonn)

VfL 08 Vichttal (Mittelrheinliga, Kreis Aachen)

FC Wegberg-Beeck (Mittelrheinliga, Kreis Heinsberg)

SpVg. Frechen 20 (Mittelrheinliga, Kreis Rhein-Erft)

SSV Bornheim (Mittelrheinliga, Kreis Bonn)

TuS BW Königsdorf (Mittelrheinliga, Kreis Rhein-Erft)

1. FC Düren (Mittelrheinliga, Kreis Düren)

FC Hennef 05 (Mittelrheinliga, Kreis Sieg)

SpVg. Porz (Mittelrheinliga, Kreis Köln)

FC Teutonia Weiden (Landesliga, Kreis Aachen)

Sportfreunde Düren (Landesliga, Kreis Düren)

FC Pesch (Landesliga, Kreis Köln)

Qualifiziert über Bitburger-Kreispokale 2025/26

Kreis Köln

SC Blau-Weiß 06 Köln (Landesliga)

SpVg Rheindörfer Köln Nord (Bezirksliga)

SC Germania Köln-Ossendorf (Kreisliga C)

SV Westhoven-Ensen (Kreisliga B)

Kreis Bonn

SC Fortuna Bonn (Bezirksliga)

Marokkanischer SV Bonn (Bezirksliga)

SV Wormersdorf (Kreisliga A)

SC Altendorf-Ersdorf (Kreisliga B)

Kreis Sieg

TuS Oberpleis (Landesliga)

SV Bergheim (Bezirksliga)

FSV Neunkirchen-Seelscheid (Mittelrheinliga)

Sportfreunde Troisdorf 05 (Bezirksliga)

Kreis Berg

SSV Homburg-Nümbrecht (Landesliga)

SV Refrath Frankenforst (Kreisliga A)

SV Altenberg (Kreisliga A)

SpVg. Rossenbach (Kreisliga B)

Kreis Euskirchen

TuS Chlodwig Zülpich (Mittelrheinliga)

SV Rhenania Bessenich (Bezirksliga)

TuS Mechernich (Kreisliga A)

SV Frauenberg (Kreisliga A)

Kreis Rhein-Erft

SV GW Brauweiler (Landesliga)

SV Weiden (Bezirksliga)

FC Hürth (Mittelrheinliga)

SC 08 Elsdorf (Landesliga)

Kreis Aachen

DJK Rasensport Aachen-Brand (Landesliga)

SV Germania Eicherscheid (Landesliga)

FC Concordia Oidtweiler (Bezirksliga)

SC Kellersberg (Kreisliga A)

Kreis Düren

FC Germania Lich-Steinstraß (Landesliga)

SV Kurdistan Düren (Landesliga)

FC 06 Rurdorf (Kreisliga B)

SC Jülich/Hoengen (Kreisliga A)

Kreis Heinsberg

FC Dynamo Erkelenz (Bezirksliga)

FC Union Schafhausen (Landesliga)

FC Germania Teveren (Landesliga)

SV Viktoria Rot-Weiß Waldenrath/Straeten (Kreisliga A)

Qualifiziert über den WestLotto-Fair Play-Pokal 2025/26

FV Bad Honnef (Landesliga, Kreis Sieg)

TuS Buisdorf (Bezirksliga, Kreis Sieg)

SC Borussia Lindenthal-Hohenlind (Mittelrheinliga, Kreis Köln)

VfL Sindorf (Bezirksliga, Kreis Rhein-Erft)

FV Wiehl (Landesliga, Kreis Berg)

JSG Erft 01 Euskirchen (Bezirksliga, Kreis Euskirchen)

SV Eilendorf (Landesliga, Kreis Aachen)

FC Rheinsüd Köln (Bezirksliga, Kreis Rhein-Erft)

Kreuzauer SC 05 (Bezirksliga, Kreis Düren)

Mittelrheinpokal der Frauen

Play-Offs

Viktoria Köln (Mittelrheinliga, Kreis Köln)

Sportfreunde Ippendorf (Landesliga, Kreis Bonn)

TuS Birk (Landesliga, Kreis Sieg)

TuS Immekeppel (Kreisliga A, Kreis Berg)

TuS Chlodwig Zülpich (Landesliga, Kreis Euskirchen)

Bedburger BV (Landesliga, Kreis Rhein-Erft)

SV Merken (Landesliga, Kreis Düren)

TuS Jahn Hilfarth (Bezirksliga, Kreis Heinsberg)

Achtelfinale

Vorqualifiziert als Regionalligistinnen (alte Saison)

S.C. Fortuna Köln (Regionalliga, Kreis Köln)

Vorwärts Spoho Köln (Regionalliga, Kreis Köln)

SV Deutz 05 (Mittelrheinliga, Kreis Köln)

Qualifiziert über Kreispokale 2025/26

DJK Südwest Köln (Regionalliga, Kreis Köln)

SV Rot-Weiß Merl (Mittelrheinliga, Kreis Bonn)

SV Allner-Bödingen (Mittelrheinliga, Kreis Sieg)

TuS Homburg-Bröltal (Landesliga, Kreis Berg)

VfL Kommern (Bezirksliga, Kreis Euskirchen)

SV Weiden (Landesliga, Kreis Rhein-Erft)

Burtscheider TV (Mittelrheinliga, Kreis Aachen)

SC Alemannia Straß (Mittelrheinliga, Kreis Düren)

SV Viktoria Rot-Weiß Waldenrath/Straeten (Mittelrheinliga, Kreis Heinsberg)

Geplante Spieltermine gemäß Rahmenterminkalender

Mittelrheinpokal der Herren

1. Runde: 22./23. August 2026 (Spiele mit Beteiligung der teilnahmeberechtigten FVM-Regionalligisten Bonner SC und SV Bergisch Gladbach 09 und des FVM-Teilnehmers am DFB-Pokal, Viktoria Köln, am 18. bis 20. August)

2. Runde: 6. bis 8. Oktober 2026

Achtelfinale: 21. November 2026 (Spiele mit Beteiligung von Dritt- und Regionalligisten vom 17. bis 19. November)

Viertelfinale: 16. bis 18. Februar 2027

Halbfinale: 23. bis 25. März 2027

Finale: 29. Mai 2027

Mittelrheinpokal der Frauen