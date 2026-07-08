LIVETICKER: Die Auslosung des Verbandspokals am Mittelrhein

Am Mittwoch, den 8. Juli 2026, lost der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) ab 19 Uhr die erste Runde im Bitburger-Pokal der Herren sowie FVM-Pokal der Frauen aus. Wir begleiten die Ziehung wie gewohnt im Liveticker.
+++ 19:47 Uhr: Das wars von uns! San Frantschüssko! 👋
+++ 19:44 Uhr: Und das wars! Das sind also die 32 Partien der ersten Runde! Ein Knaller sicherlich SV Eintracht Hohkeppel aus der Mittelrheinliga gegen den Drittligisten SC Fortuna Köln. Auch der FC Rheinsüd Köln und Union Schafhausen darf sich auf ein Profiteam freuen!
Spiel 32: SC Jülich/Hoengen – FC Hürth
Spiel 31: SV Westhoven-Ensen – FSV Neunkirchen-Seelscheid
Spiel 30: SV Kurdistan Düren – SSV Merten
Spiel 29: SC Kellersberg – SSV Homburg-Nümbrecht
Spiel 28: VfL Sindorf – SV Germania Eicherscheid
Spiel 27: FC Teutonia Weiden – SV GW Brauweiler
Spiel 26: TuS Buisdorf – SC 08 Elsdorf
Spiel 25: TuS Oberpleis – Bonner SC
Spiel 24: SpVg Frechen 20 – VfL 08 Vichttal
Spiel 23: SV Weiden – Sportfreunde Düren
Spiel 22: SV Wormersdorf – SV Bergisch Gladbach 09
Spiel 21: SC Germania Köln-Ossendorf – SV Refrath Frankenforst
Spiel 20: Kreuzauer SC 05 – DJK Rasensport Aachen-Brand
Spiel 19: FC Germania Teveren – 1. FC Düren
Spiel 18: FC Concordia Oidtweiler – SpVg Porz
Spiel 17: SC Fortuna Bonn – FV Wiehl
Spiel 16: SV Viktoria Rot-Weiß Waldenrath/Straeten – SC Blau-Weiß 06 Köln
Spiel 15: TuS Mechernich – TuS Chlodwig Zülpich
Spiel 14: SC Altendorf-Ersdorf – SpVg Rheindörfer Köln Nord
Spiel 13: FC Pesch – FC Germania Lich-Steinstraß
Spiel 12: JSG Erft 01 Euskirchen – FC Dynamo Erkelenz
Spiel 11: Siegburger SV – SSV Bornheim
Spiel 10: SV Altenberg – SV Rhenania Bessenich
Spiel 9: FC Rheinsüd Köln – Alemannia Aachen
Spiel 8: Marokkanischer SV Bonn – FC Hennef 05
Spiel 7: FV Bad Honnef – SV Eilendorf
Spiel 6: FC 06 Rurdorf – SV Bergheim
Spiel 5: SC Borussia Lindenthal-Hohenlind – TuS BW Königsdorf
Spiel 4: SpVg. Rossenbach – Sportfreunde Troisdorf 05
Spiel 3: SV Eintracht Hohkeppel – SC Fortuna Köln
Spiel 2: FC Union Schafhausen – Viktoria Köln
Spiel 1: SV Frauenberg – FC Wegberg-Beeck
+++ 19:24 Uhr: Von 3. Liga bis zur Kreisliga C, die Kugeln sind im Topf und ab dafür...
+++ 19:21 Uhr: Und jetzt gehts um die 32 Partien bei den Männern! Teilnehmerfeld ist bekannt, die Regularien ebenfalls!
+++ 19:19 Uhr: Das ging doch fix! Damit stehen die ersten beiden Runden im Mittelrheinpokal 🏆 der Frauen fest!
Achtelfinale 8: TuS Homburg-Bröltal – SV Deutz 05
Achtelfinale 7: DJK Südwest Köln – SC Fortuna Köln
Achtelfinale 6: Sieger Play-Off 2 – SV Viktoria Rot-Weiß Waldenrath/Straeten
Achtelfinale 5: Sieger Play-Off 3 – SC Alemannia Straß
Achtelfinale 4: VfL Kommern – Vorwärts Spoho Köln
Achtelfinale 3: SV Weiden – Sieger Play-Off 4
Achtelfinale 2: SV Allner-Bödingen – Burtscheider TV
Achtelfinale 1: Sieger Play-Off 1 – SV Rot-Weiß Merl
+++ 19:13 Uhr: Das sind also die Play-Off-Begegnungen. Weiter mit dem Achtelfinale!
Play-Off-Partie 4: TuS Jahn Hilfarth – SV Merken
Play-Off-Partie 3: TuS Immekeppel – TuS Chlodwig Zülpich
Play-Off-Partie 2: TuS Birk – Viktoria Köln
Play-Off-Partie 1: Bedburger BV – Sportfreunde Ippendorf
+++ 19:10 Uhr: Und los gehts mit der Auslosung der Play-Off-Runde. Das klassentiefere Team hat wie immer Heimrecht.
+++ 19:08 Uhr: Ausgelost werden die ersten beiden Runden (Play-Offs und Achtelfinale).
+++ 19:07 Uhr: Es folgt ein kurzer Rückblick und dann geht es los mit der Auslosung des Schaebens-Pokal der Frauen 2026/27.
+++ 19:05 Uhr: Wie bekannt wird das Finale der Herren am Sportpark Höhenberg (bis 2031) stattfinden. Dazu werden vorab Rudi Rheinstädtler ein paar Fragen gestellt. Die Infos findet ihr aber auch hier. 😉
+++ 19:01 Uhr: Und in wenigen Augenblicken dürfte es dann auch losgehen...
+++ 18:58 Uhr: Und natürlich sind auch wieder die "großen Lose" schon in der ersten Runde dabei. Mit Alemannia Aachen, Viktoria Köln und SC Fortuna Köln sind es dieses Mal drei Drittligisten!
+++ 18:54 Uhr: Die erste Runde wird vor Meisterschaftsbeginn im FVM am Wochenende des 22. und 23. August gespielt (Herren), bei den Frauen beginnt die Play-Off-Runde am 6. September 2026.
+++ 18:49 Uhr: 64 Mannschaften bei den Herren und 16 Frauen-Teams treten im Verbandspokal an.
+++ 18:47 Uhr: “Losfee” am heutigen Abend ist übrigens Rudi Rheinstädtler, Vizepräsident Sport beim FVM.
+++ 18:45 Uhr: In gut einer viertel Stunde geht es los. Hier berichten wir LIVE über die Auslosung der ersten Verbandspokal-Runden.
Vorqualifiziert als Dritt- und Regionalligisten (alte Saison + Aufsteiger)
Viktoria Köln (3. Liga, Kreis Köln)
Alemannia Aachen (3. Liga, Kreis Aachen)
SC Fortuna Köln (3. Liga, Kreis Köln)
Bonner SC (Regionalliga, Kreis Bonn)
SV Bergisch Gladbach 09 (Regionalliga, Kreis Berg)
Vorqualifiziert als Teilnehmer Mittelrheinliga (alte Saison)
SV Eintracht Hohkeppel (Mittelrheinliga, Kreis Berg)
Siegburger SV 04 (Mittelrheinliga, Kreis Sieg)
SSV Merten (Mittelrheinliga, Kreis Bonn)
VfL 08 Vichttal (Mittelrheinliga, Kreis Aachen)
FC Wegberg-Beeck (Mittelrheinliga, Kreis Heinsberg)
SpVg. Frechen 20 (Mittelrheinliga, Kreis Rhein-Erft)
SSV Bornheim (Mittelrheinliga, Kreis Bonn)
TuS BW Königsdorf (Mittelrheinliga, Kreis Rhein-Erft)
1. FC Düren (Mittelrheinliga, Kreis Düren)
FC Hennef 05 (Mittelrheinliga, Kreis Sieg)
SpVg. Porz (Mittelrheinliga, Kreis Köln)
FC Teutonia Weiden (Landesliga, Kreis Aachen)
Sportfreunde Düren (Landesliga, Kreis Düren)
FC Pesch (Landesliga, Kreis Köln)
Qualifiziert über Bitburger-Kreispokale 2025/26
Kreis Köln
SC Blau-Weiß 06 Köln (Landesliga)
SpVg Rheindörfer Köln Nord (Bezirksliga)
SC Germania Köln-Ossendorf (Kreisliga C)
SV Westhoven-Ensen (Kreisliga B)
Kreis Bonn
SC Fortuna Bonn (Bezirksliga)
Marokkanischer SV Bonn (Bezirksliga)
SV Wormersdorf (Kreisliga A)
SC Altendorf-Ersdorf (Kreisliga B)
Kreis Sieg
TuS Oberpleis (Landesliga)
SV Bergheim (Bezirksliga)
FSV Neunkirchen-Seelscheid (Mittelrheinliga)
Sportfreunde Troisdorf 05 (Bezirksliga)
Kreis Berg
SSV Homburg-Nümbrecht (Landesliga)
SV Refrath Frankenforst (Kreisliga A)
SV Altenberg (Kreisliga A)
SpVg. Rossenbach (Kreisliga B)
Kreis Euskirchen
TuS Chlodwig Zülpich (Mittelrheinliga)
SV Rhenania Bessenich (Bezirksliga)
TuS Mechernich (Kreisliga A)
SV Frauenberg (Kreisliga A)
Kreis Rhein-Erft
SV GW Brauweiler (Landesliga)
SV Weiden (Bezirksliga)
FC Hürth (Mittelrheinliga)
SC 08 Elsdorf (Landesliga)
Kreis Aachen
DJK Rasensport Aachen-Brand (Landesliga)
SV Germania Eicherscheid (Landesliga)
FC Concordia Oidtweiler (Bezirksliga)
SC Kellersberg (Kreisliga A)
Kreis Düren
FC Germania Lich-Steinstraß (Landesliga)
SV Kurdistan Düren (Landesliga)
FC 06 Rurdorf (Kreisliga B)
SC Jülich/Hoengen (Kreisliga A)
Kreis Heinsberg
FC Dynamo Erkelenz (Bezirksliga)
FC Union Schafhausen (Landesliga)
FC Germania Teveren (Landesliga)
SV Viktoria Rot-Weiß Waldenrath/Straeten (Kreisliga A)
Qualifiziert über den WestLotto-Fair Play-Pokal 2025/26
FV Bad Honnef (Landesliga, Kreis Sieg)
TuS Buisdorf (Bezirksliga, Kreis Sieg)
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind (Mittelrheinliga, Kreis Köln)
VfL Sindorf (Bezirksliga, Kreis Rhein-Erft)
FV Wiehl (Landesliga, Kreis Berg)
JSG Erft 01 Euskirchen (Bezirksliga, Kreis Euskirchen)
SV Eilendorf (Landesliga, Kreis Aachen)
FC Rheinsüd Köln (Bezirksliga, Kreis Rhein-Erft)
Kreuzauer SC 05 (Bezirksliga, Kreis Düren)
Play-Offs
Viktoria Köln (Mittelrheinliga, Kreis Köln)
Sportfreunde Ippendorf (Landesliga, Kreis Bonn)
TuS Birk (Landesliga, Kreis Sieg)
TuS Immekeppel (Kreisliga A, Kreis Berg)
TuS Chlodwig Zülpich (Landesliga, Kreis Euskirchen)
Bedburger BV (Landesliga, Kreis Rhein-Erft)
SV Merken (Landesliga, Kreis Düren)
TuS Jahn Hilfarth (Bezirksliga, Kreis Heinsberg)
Achtelfinale
Vorqualifiziert als Regionalligistinnen (alte Saison)
S.C. Fortuna Köln (Regionalliga, Kreis Köln)
Vorwärts Spoho Köln (Regionalliga, Kreis Köln)
SV Deutz 05 (Mittelrheinliga, Kreis Köln)
Qualifiziert über Kreispokale 2025/26
DJK Südwest Köln (Regionalliga, Kreis Köln)
SV Rot-Weiß Merl (Mittelrheinliga, Kreis Bonn)
SV Allner-Bödingen (Mittelrheinliga, Kreis Sieg)
TuS Homburg-Bröltal (Landesliga, Kreis Berg)
VfL Kommern (Bezirksliga, Kreis Euskirchen)
SV Weiden (Landesliga, Kreis Rhein-Erft)
Burtscheider TV (Mittelrheinliga, Kreis Aachen)
SC Alemannia Straß (Mittelrheinliga, Kreis Düren)
SV Viktoria Rot-Weiß Waldenrath/Straeten (Mittelrheinliga, Kreis Heinsberg)