LIVETICKER: Die Auslosung des Mittelrheinpokals

Am heutigen Abend wird in der Sportschule Hennef die erste Runde des Mittelrheinpokals ausgelost. Wir berichten im Liveticker!

Los gehts!

19:14 Uhr: Es gibt nur eine Lostrommel, die klassentiefere Mannschaft hat immer Heimrecht. Bei gleicher Spielklasse hat die erstgezogene Mannschaft den Heimvorteil.

19:13 Uhr: So, jetzt wird es aber ernst! Teilnehmerfeld 64 Mannschaften, dementsprechend 32 Paarungen. Drittligisten, sowie die Regional- und Mittelrheinligisten waren gesetzt. Dazu kommen 36 Kreisvertreter und die acht Fairplay-Sieger.

19:10 Uhr: In Zukunft, bzw. schon ab dieser Pokal-Saison, kommen auch die fairsten Teams zum Zug. Eine weitere Neuerung im Pokal 2025/26.

19:07 Uhr: Die Umfrage zur Pokal-Reform sei sehr positiv angekommen. "Ein Wunsch war die Aufstockung auf 64 Mannschaften", so Patrick Zielezny. Zwei Kreispokale seien eine Herausforderung gewesen, doch in dieser Saison sei der Pokal deutlich entzerrt worden.

19:05 Uhr: Jetzt geht es um die Veränderungen im FVM-Pokal. Markus Müller: "Es geht darum den Pokal weiterzuentwickeln im Interesse der Spieler und Vereine", so der Vizepräsident Personal des FVM.

19:03 Uhr: Weiter geht es mit einem Rückblick auf die Pokalfinalspiele vor rund zwei Wochen.

19:02 Uhr: Los gehts! Die Wilkommensworte werden gesprochen. Die größte reguläre Auslosung wird heute über die Bühne gehen.

19:01 Uhr: In wenigen Augenblicken geht es los.

_________________________

Erstmals sind nicht nur die Regional- und Drittligisten aus dem FVM-Gebiet vorqualifiziert, sondern auch sämtliche Teams der Mittelrheinliga. Komplettiert wird das Starterfeld durch die erfolgreichen Mannschaften aus den Bitburger-Kreispokalendspielen. Dabei waren in dieser Saison erstmals alle ersten Mannschaften ab der Landesliga abwärts startberechtigt.

Mit dieser Öffnung hat der Verband ein zentrales Ziel erreicht: Das Teilnehmerfeld ist nicht nur größer, sondern auch bunter geworden. Kleinere Vereine aus den Kreisligen haben nun die Chance, sich über den Kreispokal auf Verbandsebene zu präsentieren – und mit etwas Losglück sogar einen der Favoriten zu empfangen.

Die Auslosung der ersten Runde wird deshalb mit besonderer Spannung erwartet. Am 4. Juli werden in der Sportschule Hennef die 32 Paarungen ermittelt, die eine Woche vor Meisterschaftsbeginn für den ersten Pflichtspielhöhepunkt sorgen. Gespielt wird am Wochenende des 23. und 24. August. Lediglich die Partien mit Beteiligung der Regional- und Drittligisten werden vorgezogen und bereits am 20. August ausgetragen.

Für viele Vereine ist der Pokal ein fester Bestandteil der Saisonvorbereitung – nicht zuletzt, weil der Traum von großen Duellen lebt. Ab der zweiten Runde (23. bis 25. September) wird sich das Feld weiter verdichten, bis im Mai 2026 der neue Pokalsieger feststeht.

Der Rahmenterminkalender sieht folgende weitere Spieltage vor: Das Achtelfinale ist für den 22. November angesetzt, Viertel- und Halbfinals folgen Ende Februar beziehungsweise Ende März 2026. Der Pokalgewinner wird am 23. Mai 2026 gekrönt – und darf dann nicht nur den Titel, sondern auch den Einzug in den DFB-Pokal feiern.