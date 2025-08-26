Ein beliebtes Los ist wie immer Alemannia Aachen. Doch wohin geht die Reise für den Drittligisten? – Foto: Gerhard Hannappel

Liveticker: Die Auslosung der 2. Runde des Mittelrheinpokals Der FVM lost am Dienstag den Bitburger-Pokals aus

Am Dienstag hat sich entschieden, wer in Runde zwei des Mittelrheinpokals die „großen Lose“ gezogen hat. Besonders heiß begehrt: Alemannia Aachen und Viktoria Köln aus der 3. Liga.

Am Dienstag, 26. August, um 17.00 Uhr loste der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) die zweite Runde im Bitburger-Pokal der Herren 2025/26 aus. Gelost wurd aus einem Topf, wobei die erstgezogene Mannschaft Heimrecht hat – klassentiefere Teams dürfen immer zu Hause antreten. Der LIVETICKER

FC Hürth - FC Hennef 05

Wahlscheider SV - SC Fliesteden

SSV Jan Wellem 05 - SV Kurdistan Düren

FC Wegberg-Beeck - Bonner SC

FC Rheinsüd Köln - FV Bonn-Endenich SV Eintracht Hohkeppel - SSV Bornheim

SC Fortuna Bonn - TSV Alemannia Aachen

DJK Rasensport Aachen-Brand - FC Teutonia Weiden

SC Elsdorf - SV RW Merl

SpVg. Frechen 20 - SpVg Porz