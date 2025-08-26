Liveticker: Die Auslosung der 2. Runde des Mittelrheinpokals

Am Dienstag hat sich entschieden, wer in Runde zwei des Mittelrheinpokals die „großen Lose“ gezogen hat. Besonders heiß begehrt: Alemannia Aachen und Viktoria Köln aus der 3. Liga.
Am Dienstag, 26. August, um 17.00 Uhr loste der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) die zweite Runde im Bitburger-Pokal der Herren 2025/26 aus. Gelost wurd aus einem Topf, wobei die erstgezogene Mannschaft Heimrecht hat – klassentiefere Teams dürfen immer zu Hause antreten.
Der LIVETICKER
FC Hürth - FC Hennef 05
Wahlscheider SV - SC Fliesteden
SSV Jan Wellem 05 - SV Kurdistan Düren
FC Wegberg-Beeck - Bonner SC
FC Rheinsüd Köln - FV Bonn-Endenich
SV Eintracht Hohkeppel - SSV Bornheim
SC Fortuna Bonn - TSV Alemannia Aachen
DJK Rasensport Aachen-Brand - FC Teutonia Weiden
SC Elsdorf - SV RW Merl
SpVg. Frechen 20 - SpVg Porz
SV Eilendorf - FC Union Schaffhausen
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - SSV Merten
SV Scherpenseel-Grotenrath - S.C. Fortuna Köln
VfL 08 Vichttal - Viktoria Köln
FC Germania Lich-Steinstraß - FC Pesch
Siegburger SV 04 - TuS BW Königsdorf
Die Duelle werden ab dem 23 September ausgetragen.
3. Liga
TSV Alemannia Aachen
Viktoria Köln
Regionalliga
Bonner SC
S.C. Fortuna Köln
Mittelrheinliga
FC Hennef 05
FC Pesch
FC Teutonia Weiden
FC Union Schafhausen
FC Wegberg-Beeck
Siegburger SV 04
SpVg Porz
SpVg. Frechen 20
SSV Bornheim
SSV Merten
SV Eintracht Hohkeppel
TuS BW Königsdorf
VfL 08 Vichttal
Landesliga
DJK Rasensport Aachen-Brand
FC Germania Lich-Steinstraß
FC Hürth
FV Bonn-Endenich
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Fliesteden
SC Fortuna Bonn
SV Eilendorf
SV Kurdistan Düren
Bezirksliga
FC Rheinsüd Köln
SC Elsdorf
SSV Jan Wellem 05
SV RW Merl
Wahlscheider SV
Kreisliga A
SV Scherpenseel-Grotenrath