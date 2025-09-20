LIVETICKER: Delay Sports erwartet Tabellenzweiten Bosna

Der 4. Spieltag verspricht Spannung: Spitzenreiter VfB Berlin will seine makellose Serie verteidigen, während es im Duell zwischen Delay Sports (mit dem selbstbewussten Ziel vor der Saison, jedes Spiel zweistellig zu gewinnen) und Bosna zum Showdown kommt.

Wittenau hofft weiter auf den ersten Sieg, doch Tabellenführer VfB Berlin kommt makellos und ohne Gegentor. Ein Duell mit klarer Favoritenrolle

Veritas mischt mit sechs Punkten oben mit und überzeugte bisher offensiv. Einen Dämpfer gabs im Spiel bei Stern Marienfelde II (1:2), Heinersdorf wartet noch auf den ersten Sieg. Alles spricht für ein Spiel auf ein Tor.

Sparta steht mit vier Punkten im gesicherten Mittelfeld, Wilhelmsruh mit nur einem Zähler tief unten. Für beide geht es um wichtige Punkte gegen den Abstieg.

Lübars enttäuscht bisher. Nur einen Punkt nach drei Spielen. Viel zuwenig für den Mitaufstiegskandidaten – die Lage ist angespannt. Auch Stern Britz kommt nicht in die Spur. Hat noch keinen Punkt. Für beide gilt: verlieren verboten.

Beide Teams stehen unten drin und warten auf den ersten Sieg. Ein echtes Kellerduell, in dem Verlierer früh unter Druck geraten.

Charlottenburg II will nach dem 6:2 Sieg bei Stern Britz nachlegen. Marienfelde startet mit sieben Punkten nach drei Spielen stark in die Saison und könnte mit einem weiteren Erfolg oben anklopfen.

Heute, 12:30 Uhr Delay Sports Berlin Delay Sports SV Bosna Berlin 94 SV Bosna 12:30 live PUSH

Der absolute Kracher: Delay mit Torfestival zuletzt, Bosna ungeschlagen auf Platz zwei. Hier geht es um ein echtes Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen. Schafft der Influencer Klub von Elias Nerlich (Eligella) wieder einen zweistelligen Dreier?

Heute, 15:30 Uhr Berliner TSC Berliner TSC BSV GW Neukölln 1950 GW Neukölln 15:30 PUSH

Der TSC steckt nach dem Debakel bei Delay tief im Keller. Neukölln gehört zur Spitzengruppe und geht als klarer Favorit ins Spiel.

___________________________________________________________________________________________________

Ihr habt Fehler gesehen ? Schreibt uns über Social Media (Facebook und Instagram) oder per Mail an berlin@fupa.net Hier alles über die Bezirksliga-Staffel 2

___________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!