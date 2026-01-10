Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Halle
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Sebastian Harbke
LIVETICKER: Das B-Turnier in Sulzbach
Ab 11 Uhr: Teams von der Kreisoberliga bis zur B-Liga messen sich in der Eichwaldhalle