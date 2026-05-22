Liveticker aus dem Stadion: Relegationshinspiel RWE gegen Fürth

RWE will zu Hause den Grundstein für den Zweitliga-Aufstieg legen. – Foto: Sascha Skroblin

Mit zwei hart umkämpften Siegen rettete sich Rot-Weiss Essen auf der Zielgeraden erst in die Relegation zur 2. Bundesliga. Den Aufwind und die Aufbruchsstimmung der ganzen Stadt will das Team von Uwe Koschinat gegen die SpVgg Greuther Fürth mitnehmen

Heimbereich restlos ausverkauft

Nach Vereinsangaben hätte RWE gar über 80.000 Tickets für das Heimspiel gegen die Kleeblätter verkaufen können. Gerade nach dem Last-Minute-Sieg gegen den SSV Ulm (3:2) am letzten Ligaspieltag stellen die zwei Endspiele für die Essener eine fast schon abgeschriebene Belohnung für eine starke Saison dar.

In der umhergehenden Aufstiegseuphorie unter den Anhängern erhofft sich Trainer Uwe Koschinat auch einen X-Faktor für das Hinspiel: "Ich bin mir sehr sicher, dass uns diese Atmosphäre hier an der Hafenstraße tragen wird", sagt er. Gerade mit einer einer gewissen Erwartungshaltung und der Emotionalität der beiden Aufeinandertreffen kann aber auch die mentale Komponente eine entscheidende Rolle spielen. "Es geht natürlich auch darum, eine gewisse Stabilität im Kopf zu haben. Auch Rückschläge, die an solchen Spielen natürlich passieren können, schnell zu bearbeiten und nicht panisch zu werden."