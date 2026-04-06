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📲 Liveticker: ASV Altenlingen vs. SV Concordia Emsbüren
Ab 18 Uhr am Ostermontag im Video-Live-Blog: Das Bezirksliga-Spiel zwischen dem ASV Altenlingen und dem SV Concordia Emsbüren! Liveticker, FuPa.tv, Fotos und Berichterstattung zum Spiel gibt es natürlich obendrauf! ⬇️
von /news/frueher-treffer-spaeter-deckel-neulangen-atm · Heute, 17:53 Uhr · 0 Leser