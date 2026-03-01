Liveticker am Niederrhein: So steht es zur Halbzeit - reinklicken!

Am 1. März 2026 endet endlich die Saison in allen Spielklassen am Niederrhein, denn endlich beenden auch Kreise wie Mönchengladbach-Viersen oder Kleve-Geldern ihre Winterpause. FuPa zeigt euch, was ansteht - inklusive vieler packender Spiele!
>>> Liveticker am Niederrhein - so steht es am Sonntag!
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
