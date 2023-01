Liveticker: Aachen und Düsseldorf eröffnen das Regionalliga-Jahr 2023 Regionalliga West: Im ersten Spiel des Jahres ist Fortuna Düsseldorf II bei Alemannia Aachen zu Gast.

Die Regionalliga West erwacht am Freitag aus dem siebenwöchigen Winterschlaf. Die erste Partie im Spieljahr 2023 bestreiten Alemannia Aachen und die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf. Lange stand auf der Kippe, ob das Spiel überhaupt stattfinden kann, unter der Woche war der Platz im Aachener Tivoli noch von Schnee bedeckt. Mit vereinten Kräften wurde die Spielfläche aber freigeräumt und am Freitag gab es dann Klarheit: Das Spiel findet statt.

Schwierige Aachener Vorbereitung

Die Alemannia ist in dieser Saison richtig gut dabei, spätestens seitdem Helge Hohl den Platz an der Seitenlinie übernommen hat, läuft es. Seit der 31-Jährige das Traineramt übernommen hat, gab es 18 Punkte aus acht Spielen. Genau da soll es jetzt weitergehen - die Vorbereitung auf das Ligaspiel lief aber nicht optimal: Die Witterung zwang die Alemannia zuerst in eine Soccerhalle, dann auf einen vereisten Kunstrasenplatz und letztlich auf einen Platz in den Niederlanden. „Das ist aber nichts, was einen negativen Einfluss auf das morgige Spiel hat. Damit müssen wir umgehen können“, erklärte Hohl in den Vereinsmedien.