Livestream zur Auslosung des Sparkassen Masters 2026

Die Vorbereitungen für das Sparkassen Masters 2026 treten in ihre entscheidende Phase. Die Auslosung der Vorrundenhallen findet am Montag, 8. Dezember 2025, um 19 Uhr unter Beteiligung von Sponsoren, politischer Vertreterinnen und Vertreter sowie der Medien statt. Um allen Interessierten die Teilnahme zu ermöglichen, wird die gesamte Veranstaltung live auf www.sparkassenmasters.de übertragen. Teams und Fans können die Ziehung damit transparent und bequem online verfolgen.

Die Auslosung übernehmen zwei bekannte Gesichter des westfälischen Fußballs: Sebastian Tyrala und Kevin Großkreutz fungieren als „Losfeen“ bei der Ziehung der Vorrundengruppen. Sowohl für die Reserverunde als auch für einige Vorrundenhallen stehen noch wenige Restplätze zur Verfügung. Vereine können sich weiterhin kurzfristig über die Turnier-Website anmelden. Das Sparkassen Masters zählt zu den größten und traditionsreichsten Amateur-Hallenfußballturnieren in Westfalen. Jahr für Jahr sorgt es für volle Tribünen, packende Duelle und eine unverwechselbare Turnieratmosphäre. Unterstützt von der Sparkasse Hellweg-Lippe als Titelsponsor steht das Turnier seit Jahrzehnten für sportliche Leidenschaft und regionalen Zusammenhalt.

Eine wesentliche Neuerung ist die Einführung einer zusätzlichen Qualifikationsrunde ausschließlich für zweite, dritte und vierte Mannschaften bis maximal B-Kreisliga. Reserveteams ab A-Kreisliga starten wie gewohnt im Hauptfeld. Die neue Reserve-Runde wird am 27. und 28. Dezember 2025 in Bad Sassendorf ausgetragen, Gastgeber ist der BV Bad Sassendorf. Die besten Teams sichern sich Startplätze für die Vorrunden im Januar, in denen traditionell die ersten Mannschaften antreten. Die Vorrunden finden an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden statt. Am 3. und 4. Januar 2026 richten der TuS Warstein in Warstein und der SV Hilbeck in Werl den Auftakt aus. Eine Woche später, am 10. und 11. Januar 2026, folgen die Hallen in Welver, Soest, Lippetal, Erwitte und erstmals Lünen. Ausrichter sind der SV Welver, der SV Westfalia Soest, der SC Lippetal, der SuS Bad Westernkotten und der BV Lünen. Mit Lünen erweitert ein neuer Standort das Turnier über die Kreisgrenzen hinaus. Die Endrunde steigt am 17. und 18. Januar 2026 traditionell in Soest, ausgerichtet vom SV Westfalia Soest und dem SV Hilbeck.