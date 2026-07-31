Livestream: Wiesbadener Kracher-Derby am ersten Spieltag

Germania Wiesbaden empfängt den SV Wiesbaden zum Gruppenliga-Derby. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

Wiesbaden. Die einen stiegen dramatisch auf, die anderen dramatisch ab. Sowohl für die SG Germania Wiesbaden als auch den SV Wiesbaden war der Saisonendspurt in der vergangenen Spielzeit an Emotionen kaum zu überbieten. Jetzt startet für beide die neue Runde in der Gruppenliga Wiesbaden – und zwar mit einem direkten Duell (Sonntag, 2. August, 15 Uhr)! Und Sie können live dabei sein! Der Wiesbadener Kurier überträgt die Partie live und in voller Länge. Kommentiert von Sportreporterin Franziska Donauer.

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