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Livestream
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Livestream: Wiesbadener Kracher-Derby am ersten Spieltag
Die Gruppenliga hat zwei neue Wiesbadener Mannschaften – und die treffen direkt am 1. Spieltag aufeinander +++ SG Germania Wiesbaden gegen SV Wiesbaden +++ Sonntag, 15 Uhr, live beim Wiesbadener Kurier
von Benedikt Palm · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Germania Wiesbaden empfängt den SV Wiesbaden zum Gruppenliga-Derby. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan
Wiesbaden. Die einen stiegen dramatisch auf, die anderen dramatisch ab. Sowohl für die SG Germania Wiesbaden als auch den SV Wiesbaden war der Saisonendspurt in der vergangenen Spielzeit an Emotionen kaum zu überbieten. Jetzt startet für beide die neue Runde in der Gruppenliga Wiesbaden – und zwar mit einem direkten Duell (Sonntag, 2. August, 15 Uhr)! Und Sie können live dabei sein! Der Wiesbadener Kurier überträgt die Partie live und in voller Länge. Kommentiert von Sportreporterin Franziska Donauer.