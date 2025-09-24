 2025-09-23T12:48:49.527Z

Der FC Bierstadt und der SV Erbenheim treffen am Sonntag im Gruppenliga-Derby aufeinander.
Der FC Bierstadt und der SV Erbenheim treffen am Sonntag im Gruppenliga-Derby aufeinander. – Foto: Grafik: VRM/M. Zink, I. Schert

LIVESTREAM: Wer regiert im Wiesbadener Osten?

FC Bierstadt empfängt den SV Erbenheim zum Gruppenliga-Derby - live zu sehen beim Wiesbadener Kurier

Wiesbaden. Der Wiesbadener Osten - bekannt für seine Felder, Wiesen, gewachsene Ortschaften und reges Vereinsleben. Jeder Ort hat seinen eigenen Fußballclub - und die beiden auf dem Papier besten Herren-Teams aus dem „Ländchen“ treffen am kommenden Sonntag (15 Uhr) aufeinander. Der FC Bierstadt empfängt den SV Erbenheim. Beide Teams wollen sich im direkten Duell die Krone aufsetzen. Es wird kein Spiel wie jedes andere - zumal beide Teams wichtige Punkte brauchen, um in der Tabelle Boden gutzumachen. Denn der Saisonstart lief sowohl beim FCB als auch beim SVE mit Höhen und Tiefen. Wir übertragen das Ost-Wiesbadener Gruppenliga-Derby in voller Länge - kommentiert von Sportreporter Philipp Durillo und Experte Volkan Zer, der mal beim FCB gespielt hat und derzeit den Ligakonkurrenten FV Biebrich II trainiert.

