 2026-06-09T05:59:15.975Z

Livestream

LIVESTREAM: Wer löst A-Liga-Ticket im Rüsselsheim-Derby?

Alles oder nichts! Nur ein Team kann nächste Saison in der Kreisliga A Groß-Gerau spielen +++ Hillal Rüsselsheim oder Eintracht Rüsselsheim? +++ Freitag, 19 Uhr, live beim Echo!

von Benedikt Palm · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Der FC Hillal Rüsselsheim empfängt Eintracht Rüsselsheim zum Relegations-Rückspiel zur Kreisliga A Groß-Gerau.
Der FC Hillal Rüsselsheim empfängt Eintracht Rüsselsheim zum Relegations-Rückspiel zur Kreisliga A Groß-Gerau. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

Verlinkte Inhalte

Relegation KLA GG
FC Hillal
SG Rüsselsh.

Hier gehts zum Livestream

Die einen wollen hoch, die anderen drinbleiben. Doch ob der FC Hillal Rüsselsheim oder Eintracht Rüsselsheim das Ticket für die Kreisliga A Groß-Gerau löst, ist nach dem torlosen Relegations-Hinspiel (0:0) noch unklar. Umso spannender wird der Blick aufs Rückspiel am Freitag (19 Uhr)! Ein Spiel – alles oder nichts! Und Sie können live dabei sein. Echo online überträgt die Partie live und in voller Länge. Kommentiert von Sportreporter Jonas Schulze.

Hier geht´s zum Livestream

Morgen, 19:00 Uhr
FC Hillal Rüsselsheim
FC Hillal RüsselsheimFC Hillal
DJK SG Eintracht Rüsselsheim
DJK SG Eintracht RüsselsheimSG Rüsselsh.
19:00