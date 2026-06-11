LIVESTREAM: Wer löst A-Liga-Ticket im Rüsselsheim-Derby?

Der FC Hillal Rüsselsheim empfängt Eintracht Rüsselsheim zum Relegations-Rückspiel zur Kreisliga A Groß-Gerau. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

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Die einen wollen hoch, die anderen drinbleiben. Doch ob der FC Hillal Rüsselsheim oder Eintracht Rüsselsheim das Ticket für die Kreisliga A Groß-Gerau löst, ist nach dem torlosen Relegations-Hinspiel (0:0) noch unklar. Umso spannender wird der Blick aufs Rückspiel am Freitag (19 Uhr)! Ein Spiel – alles oder nichts! Und Sie können live dabei sein. Echo online überträgt die Partie live und in voller Länge. Kommentiert von Sportreporter Jonas Schulze.

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