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LIVESTREAM: Wer löst A-Liga-Ticket im Rüsselsheim-Derby?
Alles oder nichts! Nur ein Team kann nächste Saison in der Kreisliga A Groß-Gerau spielen +++ Hillal Rüsselsheim oder Eintracht Rüsselsheim? +++ Freitag, 19 Uhr, live beim Echo!
von Benedikt Palm · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Der FC Hillal Rüsselsheim empfängt Eintracht Rüsselsheim zum Relegations-Rückspiel zur Kreisliga A Groß-Gerau. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan
Die einen wollen hoch, die anderen drinbleiben. Doch ob der FC Hillal Rüsselsheim oder Eintracht Rüsselsheim das Ticket für die Kreisliga A Groß-Gerau löst, ist nach dem torlosen Relegations-Hinspiel (0:0) noch unklar. Umso spannender wird der Blick aufs Rückspiel am Freitag (19 Uhr)! Ein Spiel – alles oder nichts! Und Sie können live dabei sein. Echo online überträgt die Partie live und in voller Länge. Kommentiert von Sportreporter Jonas Schulze.