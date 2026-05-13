LIVESTREAM: Wer holt sich den Wiesbadener Kreispokal?

Am Mittwochabend stehen sich im Wiesbadener Kreispokalfinale der SC Klarenthal und der FV Biebrich gegenüber. – Foto: VRM (Zink, Scherthan)

Wiesbaden. Das Wiesbadener Kreispokalfinale der Saison 2025/2026 verspricht außergewöhnliche Spannung. Am Mittwoch, 13. Mai, um 19:45 Uhr trifft der 1. SC Klarenthal auf den favorisierten Verbandsligisten FV Biebrich 02. Eine Paarung, die so kaum jemand erwartet hatte.

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Während Biebrich seinen Finaleinzug mit einem torreichen 6:3-Sieg über den SV Erbenheim souverän klarmachte, schrieb Klarenthal im eigenen Halbfinale eine kleine Pokalgeschichte. Gegen den Gruppenligisten FC Bierstadt kämpfte sich der A-Ligist in ein dramatisches Elfmeterschießen und setzte sich dort durch. Die Sensation war perfekt.

Nun geht Klarenthal als klarer Underdog ins Endspiel, doch der Überraschungscoup im Halbfinale hat im Stadtteil neue Energie freigesetzt. Der Druck liegt bei Biebrich, die Euphorie beim Gastgeber. Ein Finale, das ganz nach dem Geschmack des Amateurfußballs ist. Wir übertragen das Finale live beim Wiesbadener Kurier. Kommentiert wird die Partie von VRM-Chefredakteur Tobias Goldbrunner und Sportchefin Nadine Peter.

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