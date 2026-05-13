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LIVESTREAM: Wer gewinnt den Bad Kreuznacher Kreispokal?
TuS Waldböckelheim oder die SG Soonwald - wer holt sich den Kreispokal im Endspiel in Roxheim? +++ Die AZ überträgt den Finalkracher am Mittwoch (19 Uhr) live im Stream
von Florian Schlecht · Heute, 08:54 Uhr · 0 Leser
Der TuS Waldböckelheim und die SG Soonwald stehen sich am Mittwochabend im Kreispokalfinale gegenüber. – Foto: VRM (Zink, Scherthan)
Roxheim. Jetzt geht’s um den begehrten Pott: Am Mittwoch kämpfen der TuS Waldböckelheim und die SG Soonwald um den Kreispokal Bad Kreuznach (19 Uhr). Wir übertragen den Finalkracher von der Anlage des TuS Roxheim live im Stream. Sportreporter Florian Schlecht und Experte Torsten Bauer (Kreis-Schiedsrichter-Obmann im Kreis Bad Kreuznach) kommentieren das komplette Spiel und natürlich die Siegesfeier nach dem Duell der beiden A-Klassen-Clubs.