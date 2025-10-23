LIVESTREAM: Wer erobert die Kreisoberliga-Tabellenspitze?

In der Kreisoberliga Wiesbaden steht am Sonntag das Topduell an: Tabellenführer FT Wiesbaden trifft auf Verfolger SG Germania Wiesbaden. Nach dem 4:1-Erfolg der Turnerschaft und dem torlosen Auftritt der Germania gegen Medenbach hat sich die Spitze neu sortiert. Beide Trainer blicken mit Selbstbewusstsein auf die Partie: Daniel Pollner sieht seine junge FT-Elf „reifer und abgezockter“ als im Vorjahr, während Stefan Kühne mit der Germania klar den Aufstieg im Blick hat. Wer am Ende allerdings die Oberhand im Topduell behält, seht ihr live beim Wiesbadener Kurier im Stream! Kommentiert von Sportreporterin Isabel Krüll und Experte Amin Ahmed, Ex-Trainer des amtierenden KOL-Meisters der Vorsaison SKG 23 Wiesbaden.