LIVESTREAM: VfB Bodenheim empfängt Spitzenreiter TuS Mechtersheim

Freitagabend-Flutlicht in der Verbandsliga Südwest: Der VfB Bodenheim empfängt Spitzenreiter TuS Mechtersheim. Während die Gastgeber nach ihrem Aufstieg im vergangenen Jahr aktuell in einer schwierigen Phase stecken und zuletzt beim Schlusslicht Steinbach mit 1:3 unterlagen, läuft es für die Gäste aus Römerberg nahezu perfekt.

Mechtersheim, nach sieben Jahren Oberliga im Sommer abgestiegen, hat sich unter dem neuen Trainer Nauwid Amiri eindrucksvoll gefangen: 11 Siege aus 13 Spielen, Tabellenführer mit vier Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger – der direkte Wiederaufstieg ist das klare Ziel. Anpfiff ist am Freitag um 19.30 Uhr auf dem Sportplatz Am Guckenberg in Bodenheim – wir übertragen live im Stream, der von den Sportkommentatoren Paul Buschhaus und Torben Schröder begleitet wird.

