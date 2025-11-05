Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Livestream
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Grafik: VRM/M. Zink, I. Schert
LIVESTREAM: VfB Bodenheim empfängt Spitzenreiter TuS Mechtersheim
Duell der Gegensätze in der Verbandsliga! VfB Bodenheim gegen Übermannschaft TuS Mechtersheim +++ Alles schon entschieden? Nein! Freitag, 19.30 Uhr, live bei Allgemeine Zeitung!
Freitagabend-Flutlicht in der Verbandsliga Südwest: Der VfB Bodenheim empfängt Spitzenreiter TuS Mechtersheim. Während die Gastgeber nach ihrem Aufstieg im vergangenen Jahr aktuell in einer schwierigen Phase stecken und zuletzt beim Schlusslicht Steinbach mit 1:3 unterlagen, läuft es für die Gäste aus Römerberg nahezu perfekt.
Mechtersheim, nach sieben Jahren Oberliga im Sommer abgestiegen, hat sich unter dem neuen Trainer Nauwid Amiri eindrucksvoll gefangen: 11 Siege aus 13 Spielen, Tabellenführer mit vier Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger – der direkte Wiederaufstieg ist das klare Ziel. Anpfiff ist am Freitag um 19.30 Uhr auf dem Sportplatz Am Guckenberg in Bodenheim – wir übertragen live im Stream, der von den Sportkommentatoren Paul Buschhaus und Torben Schröder begleitet wird.