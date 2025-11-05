 2025-10-30T14:25:35.653Z

LIVESTREAM: VfB Bodenheim empfängt Spitzenreiter TuS Mechtersheim

Duell der Gegensätze in der Verbandsliga! VfB Bodenheim gegen Übermannschaft TuS Mechtersheim +++ Alles schon entschieden? Nein! Freitag, 19.30 Uhr, live bei Allgemeine Zeitung!

Freitagabend-Flutlicht in der Verbandsliga Südwest: Der VfB Bodenheim empfängt Spitzenreiter TuS Mechtersheim. Während die Gastgeber nach ihrem Aufstieg im vergangenen Jahr aktuell in einer schwierigen Phase stecken und zuletzt beim Schlusslicht Steinbach mit 1:3 unterlagen, läuft es für die Gäste aus Römerberg nahezu perfekt.

ZUM LIVESTREAM

Mechtersheim, nach sieben Jahren Oberliga im Sommer abgestiegen, hat sich unter dem neuen Trainer Nauwid Amiri eindrucksvoll gefangen: 11 Siege aus 13 Spielen, Tabellenführer mit vier Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger – der direkte Wiederaufstieg ist das klare Ziel. Anpfiff ist am Freitag um 19.30 Uhr auf dem Sportplatz Am Guckenberg in Bodenheim – wir übertragen live im Stream, der von den Sportkommentatoren Paul Buschhaus und Torben Schröder begleitet wird.

ZUM LIVESTREAM

Fr., 07.11.2025, 19:30 Uhr
