LIVESTREAM: Verfolgerduell mit Tor-Garantie in Orlen

BUZ: Die SG Orlen empfängt den TV Idstein zum Spitzenspiel. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

Wenn die SG Orlen am Sonntag um 15.30 Uhr den TV Idstein empfängt, wird der Kunstrasen flimmern, so viel Hitze verbreitet dieses Verfolgerduell der Kreisoberliga Rheingau-Taunus. Platz zwei gegen Rang drei, die beiden besten Offensiven der Liga. Sprühende Funken in den Duellen und ein Torfeuerwerk sind damit eigentlich garantiert. Und das Beste daran? Ihr könnt live dabei sein! Der Wiesbadener Kurier überträgt die Partie live und in voller Länge. Kommentiert von Sportreporter Benedikt Palm und Orlen-Spieler Kaan Atlan.

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