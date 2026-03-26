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LIVESTREAM: Verfolgerduell mit Tor-Garantie in Orlen
Platz zwei gegen drei? Die zwei besten Offensiven der Liga? Kann nur heiß werden! +++ SG Orlen gegen TV Idstein – Sonntag, 15.30 Uhr, live im Stream des Wiesbadener Kurier
von Benedikt Palm · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
BUZ: Die SG Orlen empfängt den TV Idstein zum Spitzenspiel. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan
Wenn die SG Orlen am Sonntag um 15.30 Uhr den TV Idstein empfängt, wird der Kunstrasen flimmern, so viel Hitze verbreitet dieses Verfolgerduell der Kreisoberliga Rheingau-Taunus. Platz zwei gegen Rang drei, die beiden besten Offensiven der Liga. Sprühende Funken in den Duellen und ein Torfeuerwerk sind damit eigentlich garantiert. Und das Beste daran? Ihr könnt live dabei sein! Der Wiesbadener Kurier überträgt die Partie live und in voller Länge. Kommentiert von Sportreporter Benedikt Palm und Orlen-Spieler Kaan Atlan.