LIVESTREAM: Verbandsliga-Derby zwischen SV Wiesbaden und SG Walluf

Doch wenn die Wiesbadener eines können, dann sind es überraschende Derbysiege, wie der 3:0-Sieg gegen den FV Biebrich aus der Hinrunde eindrucksvoll zeigte. Also alles drin in diesem Derby! Der Wiesbadener Kurier überträgt das Spiel live und in voller Länge im Stream! Kommentiert von Sportreporter Benedikt Palm und SVW-Spieler Ruven Bertel.