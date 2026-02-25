LIVESTREAM: Türkischer SV empfängt Biebrich zum Verbandsliga-Derby

Topspiel in der Verbandsliga: Der Türkische SV empfängt den FV Biebrich. – Foto: VRM

Die Verbandsliga Mitte erwacht aus dem Winterschlaf – und das mit einem echten Kracher! Der Türkische SV Wiesbaden empfängt am Freitagabend den FV Biebrich 02 zum Stadtderby. Anpfiff auf dem Kunstrasenplatz in Dotzheim ist um 19.30 Uhr. Wir übertragen die Partie live im Stream. Es kommentieren WK-Sportreporterin Franziska Donauer und Experte Ümit Balikci. Einschalten lohnt sich. ZUM LIVESTREAM!

