LIVESTREAM: Türkischer SV empfängt Biebrich zum Verbandsliga-Derby
Kracher unter Flutlicht: Stadtderby zwischen dem Türkischen SV und dem FV Biebrich ist wegweisend für den Kampf um den Aufstieg
von Franziska Donauer · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Topspiel in der Verbandsliga: Der Türkische SV empfängt den FV Biebrich. – Foto: VRM
Die Verbandsliga Mitte erwacht aus dem Winterschlaf – und das mit einem echten Kracher! Der Türkische SV Wiesbaden empfängt am Freitagabend den FV Biebrich 02 zum Stadtderby. Anpfiff auf dem Kunstrasenplatz in Dotzheim ist um 19.30 Uhr. Wir übertragen die Partie live im Stream. Es kommentieren WK-Sportreporterin Franziska Donauer und Experte Ümit Balikci. Einschalten lohnt sich. ZUM LIVESTREAM!
