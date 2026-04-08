 2026-04-03T19:57:16.526Z

Livestream

LIVESTREAM: TSV Höchst fordert TSG Steinbach zum Topspiel

Macht der TSV Höchst gegen die TSG Steinbach den entscheidenden Schritt zur Meisterschaft? Echo überträgt das Kreisoberliga-Gipfeltreffen in voller Länge live

von Tobias Goldbrunner · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Der TSV Höchst erwartet am Sonntag um 15 Uhr die TSG Steinbach zum Topspiel in der Kreisoberliga Darmstadt/Dieburg.
Der TSV Höchst erwartet am Sonntag um 15 Uhr die TSG Steinbach zum Topspiel in der Kreisoberliga Darmstadt/Dieburg. – Foto: Grafik: VRM/M. Zink, I. Schert

Verlinkte Inhalte

KOL Dieburg/Odenwald
Steinbach
TSV Höchst

Höchst. Hochspannung in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald: Primus TSV Höchst empfängt am Sonntag um 15 Uhr Verfolger TSG Steinbach zum Spitzenspiel. Die Gastgeber, die aktuell fünf Punkte Vorsprung auf den TSV haben, wollen mit einem Sieg den entscheidenden Schritt in Richtung Gruppenliga-Aufstieg machen, die Gäste den Kampf um die Meisterschaft noch mal spannend gestalten.

Echo Online überträgt die Begegnung in voller Länge live. VRM-Chefredakteur Tobias Goldbrunner und Echo-Sportchef Maximilian Brock kommentieren das Duell.

ZUM LIVESTREAM

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Höchst
TSV HöchstTSV Höchst
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach
15:00