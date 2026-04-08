LIVESTREAM: TSV Höchst fordert TSG Steinbach zum Topspiel

Der TSV Höchst erwartet am Sonntag um 15 Uhr die TSG Steinbach zum Topspiel in der Kreisoberliga Darmstadt/Dieburg. – Foto: Grafik: VRM/M. Zink, I. Schert

Höchst. Hochspannung in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald: Primus TSV Höchst empfängt am Sonntag um 15 Uhr Verfolger TSG Steinbach zum Spitzenspiel. Die Gastgeber, die aktuell fünf Punkte Vorsprung auf den TSV haben, wollen mit einem Sieg den entscheidenden Schritt in Richtung Gruppenliga-Aufstieg machen, die Gäste den Kampf um die Meisterschaft noch mal spannend gestalten.

Echo Online überträgt die Begegnung in voller Länge live. VRM-Chefredakteur Tobias Goldbrunner und Echo-Sportchef Maximilian Brock kommentieren das Duell.

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