LIVESTREAM: TSV Gau-Odernheim bittet zum Budenzauber

Gau-Odernheim. Endlich wieder Hallenfußball! Der TSV Gau-Odernheim lädt auch dieses Jahr zum Hallenmasters-Turnier in die Petersberghalle ein. Mit von der Partie? Hochkaräter wie die Oberligisten SV Gonsenheim und RW Walldorf. Aber auch andere Teams wollen ihre Chance nutzen. TuS Hackenheim, TuS Neuhausen, FSV Saulheim, TuS Wörrstadt und SG Armsheim.

Alle haben sie Bock auf Budenzauber! Und das Hallenmasters wird von der Allgemeinen Zeitung live und in voller Länge übertragen. Anstoß um 18 Uhr. Schaltet ein! Kommentiert von den Sportreporterinnen Isabel Krüll, Juliane Frank und Sportreporter Benedikt Palm.

