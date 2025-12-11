 2025-12-03T05:51:34.672Z

Der TSV Gau-Odernheim lädt zum nächsten Hallenmasters. Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan
LIVESTREAM: TSV Gau-Odernheim bittet zum Budenzauber

Der TSV Gau-Odernheim lädt zum diesjährigen Hallenmasters. Und du kannst live und in voller Länge dabei sein! TSV, SV Gonsenheim, RW Walldorf – wer holt sich den Sieg? Freitag, ab 18 Uhr!

Gau-Odernheim. Endlich wieder Hallenfußball! Der TSV Gau-Odernheim lädt auch dieses Jahr zum Hallenmasters-Turnier in die Petersberghalle ein. Mit von der Partie? Hochkaräter wie die Oberligisten SV Gonsenheim und RW Walldorf. Aber auch andere Teams wollen ihre Chance nutzen. TuS Hackenheim, TuS Neuhausen, FSV Saulheim, TuS Wörrstadt und SG Armsheim.

Alle haben sie Bock auf Budenzauber! Und das Hallenmasters wird von der Allgemeinen Zeitung live und in voller Länge übertragen. Anstoß um 18 Uhr. Schaltet ein! Kommentiert von den Sportreporterinnen Isabel Krüll, Juliane Frank und Sportreporter Benedikt Palm.

