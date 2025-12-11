Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der TSV Gau-Odernheim lädt zum nächsten Hallenmasters. Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan
LIVESTREAM: TSV Gau-Odernheim bittet zum Budenzauber
Der TSV Gau-Odernheim lädt zum diesjährigen Hallenmasters. Und du kannst live und in voller Länge dabei sein! TSV, SV Gonsenheim, RW Walldorf – wer holt sich den Sieg? Freitag, ab 18 Uhr!
Gau-Odernheim. Endlich wieder Hallenfußball! Der TSV Gau-Odernheim lädt auch dieses Jahr zum Hallenmasters-Turnier in die Petersberghalle ein. Mit von der Partie? Hochkaräter wie die Oberligisten SV Gonsenheim und RW Walldorf. Aber auch andere Teams wollen ihre Chance nutzen. TuS Hackenheim, TuS Neuhausen, FSV Saulheim, TuS Wörrstadt und SG Armsheim.