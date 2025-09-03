LIVESTREAM: SVW Mainz empfängt Verbandsligist Hüffelsheim im Pokal

Mainz. Am Mittwochabend empfängt der Landesligist SVW Mainz vor heimischer Kulisse die SG Hüffelsheim. Somit bekommt es die Mannschaft von Jochen Walter unter Flutlicht mit einem oberklassigen Gegner zu tun. Die Gäste besiegten eine Runde zuvor den Bezirksligisten SG Weinsheim im Nachbarschaftsduell ungefährdet mit 3:0. Die Weisenauer taten sich hingegen mit Konkurrent Alemannia Waldalgesheim schwerer, rangen den Verbandsliga-Tabellenzweiten nach umkämpften 90 Minuten aber mit 3:2 nieder. Auch in der vierten Runde wird die Walter-Elf als Underdog auflaufen, aufgrund des Coups in Runde 3 ist aber Spannung garantiert. Das Spiel überträgt die Allgemeine Zeitung (€) in voller Länge live – kommentiert von Sportreporter Paul Buschhaus.