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LIVESTREAM: SV Wiesbaden und Niederhöchstadt heiß auf Verbandsliga
Bereit für die Entscheidung? SV Wiesbaden und TuRa Niederhöchstadt duellieren sich in der Relegation um die Verbandsliga. Mittwoch, 19 Uhr, live im Stream des Wiesbadener Kurier.
von Redaktion · Heute, 09:46 Uhr · 0 Leser
Der SV Wiesbaden und TuRa 1893 Niederhöchstadt kreuzen am Mittwoch im Relegationsfinale die Klingen. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan
Den SV Wiesbaden und TuRa Niederhöchstadt eint dasselbe Ziel: kommende Saison in der Verbandsliga Mitte mitzumischen. Doch nur einer kann das begehrte Ticket ergattern – und muss dafür seinen Mitbewerber im Relegationsfinale aus dem Weg räumen. Wer triumphiert am Mittwoch, um 19 Uhr, im Helmut-Schön-Sportpark? Der Wiesbadener Kurier zeigt die Begegnung in voller Länge live. Kommentiert von Lauris Ommert und Hicham El Mrhanni, der einst mit Okriftel über die Relegation in die Verbandsliga aufgestiegen ist und derzeit den FC Türk Kelsterbach trainiert.