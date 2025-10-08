 2025-10-02T08:44:29.515Z

Der SV Wiesbaden fordert FV Biebrich 02 in der Fußball-Verbandsliga.
Der SV Wiesbaden fordert FV Biebrich 02 in der Fußball-Verbandsliga. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

LIVESTREAM: SV Wiesbaden fordert FV Biebrich im Stadtduell

Am Freitagabend, 19.30 Uhr, wird das große Wiesbadener Stadtduell in der Verbandsliga zwischen SV Wiesbaden und FV Biebrich 02 angepfiffen - live beim Stream beim WK

Wiesbaden. Am Freitagabend (19:30 Uhr) steigt das große Wiesbadener Stadtduell: SV Wiesbaden gegen den FV Biebrich 02. Beide Teams kommen mit viel Rückenwind – der SVW feierte zuletzt einen wichtigen 2:1-Heimerfolg gegen Steinbach-Haiger II, Biebrich setzte mit dem 3:1-Auswärtssieg in Hadamar ein echtes Ausrufezeichen.

Es geht im Helmut-Schön-Sportpark nicht nur um Punkte, sondern auch um Prestige. Wer hat am Ende die Nase vorn im Wiesbadener Verbandsliga-Klassiker? Kommentiert wird das Spiel von Sportreporter Lauris Ommert und Biebrichs Rekordtorschütze und Vereinslegende Orkun Zer als Experte.

In unserem Format „Fußball live“ übertragen wir Begegnungen aus den Regionen Rheinhessen, Wiesbaden/Rheingau-Taunus/Main-Taunus, Südhessen und Mittelhessen live und in voller Länge – der Startschuss auch für unser Unternehmen, die Berichterstattung des Amateurfußballs weiter auszubauen und zu stärken. Mit einer Live-Übertragung in hochwertiger Qualität können Sie die spannendsten Begegnungen aus den heimischen Ligen live im eigenen Wohnzimmer verfolgen – oder auch am Handy in der Bahn.

Haben Sie das Spiel verpasst? Oder wollen Sie sich den kommenden Gegner ihres Teams nach Abpfiff noch einmal ansehen? Gar kein Problem: Wir bieten im Nachgang ein Re-Live des Spiels im Video auf unseren Portalen.

