LIVESTREAM: SV Wiesbaden fordert FV Biebrich im Stadtduell

Wiesbaden. Am Freitagabend (19:30 Uhr) steigt das große Wiesbadener Stadtduell: SV Wiesbaden gegen den FV Biebrich 02. Beide Teams kommen mit viel Rückenwind – der SVW feierte zuletzt einen wichtigen 2:1-Heimerfolg gegen Steinbach-Haiger II, Biebrich setzte mit dem 3:1-Auswärtssieg in Hadamar ein echtes Ausrufezeichen.
Es geht im Helmut-Schön-Sportpark nicht nur um Punkte, sondern auch um Prestige. Wer hat am Ende die Nase vorn im Wiesbadener Verbandsliga-Klassiker? Kommentiert wird das Spiel von Sportreporter Lauris Ommert und Biebrichs Rekordtorschütze und Vereinslegende Orkun Zer als Experte.
In unserem Format „Fußball live“ übertragen wir Begegnungen aus den Regionen Rheinhessen, Wiesbaden/Rheingau-Taunus/Main-Taunus, Südhessen und Mittelhessen live und in voller Länge – der Startschuss auch für unser Unternehmen, die Berichterstattung des Amateurfußballs weiter auszubauen und zu stärken. Mit einer Live-Übertragung in hochwertiger Qualität können Sie die spannendsten Begegnungen aus den heimischen Ligen live im eigenen Wohnzimmer verfolgen – oder auch am Handy in der Bahn.
Haben Sie das Spiel verpasst? Oder wollen Sie sich den kommenden Gegner ihres Teams nach Abpfiff noch einmal ansehen? Gar kein Problem: Wir bieten im Nachgang ein Re-Live des Spiels im Video auf unseren Portalen.