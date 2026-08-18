LIVESTREAM: SV Münster bittet TSV Altheim zum Derby-Tanz

Der SV Münster empfängt den TSV Altheim in der Gruppenliga Darmstadt zum Derby. – Foto: VRM (Zink, Scherthan)

Münster. Kein Start nach Maß, weder für den SV Münster und vor allem nicht für den TSV Altheim. In der Gruppenliga Darmstadt steht der SVM mit sechs Zählern da, die Altheimer zählen sogar nur ein Pünktchen auf dem Tabellenkonto. Beide Mannschaften müssen dringend in die Spur finden.

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Und da kommt das Derby am Samstag genau richtig (15.30 Uhr in Münster)! Wer das für sich entscheiden kann, geht mit breiter Brust in die folgenden Spiele. Doch wer holt sich am Ende den Sieg? Finden Sie’s heraus! Das Echo überträgt die Partie live und in voller Länge. Kommentiert von Sportreporter Philipp Durillo.

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