LIVESTREAM: SV Lörzenbach im Abstiegsderby unter Zugzwang

Derby zwischen Mitlechtern und Lörzenbach. – Foto: VRM (Zink, Scherthan)

Mitlechtern. Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel zwischen der KSG Mitlechtern und dem SV Lörzenbach. Die geografischen Nachbarn und früheren Partner in der SG Lörzenbach/Mitlechtern kämpfen gegen den Abstieg aus der Kreisoberliga Bergstraße. Den Drittletzten und den Vorletzten trennt nur ein Zähler in der Tabelle. Beide Mannschaften müssen also dringend punkten. Wer kann sich im direkten Duell durchsetzen und einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen? Echo online überträgt den Abstiegskracher live und in voller Länge – kommentiert von Henry Metz.

