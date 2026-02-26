Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
LIVESTREAM: SV Lörzenbach im Abstiegsderby unter Zugzwang
Abstiegskracher in der Kreisoberliga: Die KSG Mitlechtern und den SV Lörzenbach trennt derzeit nur ein Punkt. Das Sechs-Punkte-Spiel am Sonntag ab 15 Uhr hier live im Stream
von Henry Metz · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Derby zwischen Mitlechtern und Lörzenbach. – Foto: VRM (Zink, Scherthan)
Mitlechtern. Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel zwischen der KSG Mitlechtern und dem SV Lörzenbach. Die geografischen Nachbarn und früheren Partner in der SG Lörzenbach/Mitlechtern kämpfen gegen den Abstieg aus der Kreisoberliga Bergstraße. Den Drittletzten und den Vorletzten trennt nur ein Zähler in der Tabelle. Beide Mannschaften müssen also dringend punkten. Wer kann sich im direkten Duell durchsetzen und einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen? Echo online überträgt den Abstiegskracher live und in voller Länge – kommentiert von Henry Metz.