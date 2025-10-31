Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Livestream
Der SV Hummetroth empfängt am Freitagabend (19 Uhr) die U21 von Eintracht Frankfurt. – Foto: VRM
LIVESTREAM: SV Hummetroth fordert Eintracht zum Topspiel
Es ist das Gipfeltreffen in der Hessenliga: SV Hummetroth gegen Eintracht Frankfurt II +++ Wir übertragen das Duell am Freitag live +++ Als Experte dabei: Rolf Töpperwien