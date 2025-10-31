 2025-10-30T14:25:35.653Z

Livestream
Der SV Hummetroth empfängt am Freitagabend (19 Uhr) die U21 von Eintracht Frankfurt.
Der SV Hummetroth empfängt am Freitagabend (19 Uhr) die U21 von Eintracht Frankfurt. – Foto: VRM

LIVESTREAM: SV Hummetroth fordert Eintracht zum Topspiel

Es ist das Gipfeltreffen in der Hessenliga: SV Hummetroth gegen Eintracht Frankfurt II +++ Wir übertragen das Duell am Freitag live +++ Als Experte dabei: Rolf Töpperwien

Verlinkte Inhalte

Hessenliga
E. Frankfurt II
Hummetroth

Erbach. Spitzenspiel in der Fußball-Hessenliga: Der SV Hummetroth empfängt die U21 von Eintracht Frankfurt. Anpfiff in Erbach ist um 19 Uhr.

ZUM LIVESTREAM!

Heute, 19:00 Uhr
SV Hummetroth
SV HummetrothHummetroth
Eintracht Frankfurt
Eintracht FrankfurtE. Frankfurt II
19:00live

Die VRM überträgt die Partie des Tabellendritten aus dem Odenwald gegen den Primus in voller Länge im Livestream. Am Mikrofon vor Ort: VRM-Chefredakteur Tobias Goldbrunner und Experte Rolf Töpperwien.

ZUM LIVESTREAM!

Aufrufe: 031.10.2025, 16:45 Uhr
Tobias GoldbrunnerAutor