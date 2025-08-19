 2025-08-14T11:39:53.462Z

Der SV Hummetroth empfängt die U21 des SV Darmstadt 98.
Der SV Hummetroth empfängt die U21 des SV Darmstadt 98. – Foto: Grafik: VRM/M. Zink, I. Schert

LIVESTREAM: SV Hummetroth bittet „kleine Lilien“ zum Tanz

Die U21 des SV Darmstadt 98 ist beim Aufsteiger SV Hummetroth zu Gast +++ Beide Teams mischen in der Hessenliga oben mit +++ Echo überträgt das Spitzenspiel am Mittwoch live

Darmstadt. Topspiel in der Hessenliga: der ambitionierte Aufsteiger SV Hummetroth empfängt die U21 des SV Darmstadt 98. Während der SV Hummetroth alle drei Spiele gewann und dazu noch ohne Gegentor geblieben ist, mussten die „kleinen Lilien“ am Wochenende einen Dämpfer beim 1:3 gegen RW Walldorf hinnehmen. Gelingt gegen den ambitionierten Aufsteiger aus dem Odenwald die Wende? Wir übertragen das Spiel in voller Länge live. Kommentiert wird die Partie von Sportreporter Marcel Storch und Angelos Demirtsoglou.

ZUM LIVESTREAM

