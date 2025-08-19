Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SV Hummetroth empfängt die U21 des SV Darmstadt 98. – Foto: Grafik: VRM/M. Zink, I. Schert
LIVESTREAM: SV Hummetroth bittet „kleine Lilien“ zum Tanz
Die U21 des SV Darmstadt 98 ist beim Aufsteiger SV Hummetroth zu Gast +++ Beide Teams mischen in der Hessenliga oben mit +++ Echo überträgt das Spitzenspiel am Mittwoch live
Darmstadt. Topspiel in der Hessenliga: der ambitionierte Aufsteiger SV Hummetroth empfängt die U21 des SV Darmstadt 98. Während der SV Hummetroth alle drei Spiele gewann und dazu noch ohne Gegentor geblieben ist, mussten die „kleinen Lilien“ am Wochenende einen Dämpfer beim 1:3 gegen RW Walldorf hinnehmen. Gelingt gegen den ambitionierten Aufsteiger aus dem Odenwald die Wende? Wir übertragen das Spiel in voller Länge live. Kommentiert wird die Partie von Sportreporter Marcel Storch und Angelos Demirtsoglou.