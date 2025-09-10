LIVESTREAM: SV Hallgarten mit großen Derby-Hoffnungen

Der SV Hallgarten kommt in Fahrt – und könnte in der Tabelle oben anklopfen. Doch dafür muss gegen den SV Johannisberg am Sonntag erst ein Derbysieg her. Das Spiel live bei beim Wiesbadener Kurier!

So langsam findet der SV Hallgarten in die Spur. Sechs Punkte aus den letzten beiden Spielen – und die oberen Tabellenränge wieder in Sichtweite. Ein weiterer Erfolg und der SVH mischt im Aufstiegsrennen mit. Da kommt doch das Derby gegen den Tabellendritten SV Johannisberg am Sonntag, 14. September (15 Uhr), wie gerufen! Dockt Hallgarten mit einem Derbysieg wieder oben an oder setzt der SVJ ein Ausrufezeichen und zieht weg? Finden Sie es heraus! Der Wiesbadener Kurier überträgt das Spiel live und in voller Länge. Kommentiert von Sportreporter Benedikt Palm.

ZUM LIVESTREAM