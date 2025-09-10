Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SV Hallgarten empfängt den SV Johannisberg zum Derby. – Foto: Grafik: VRM/M. Zink, I. Schert
LIVESTREAM: SV Hallgarten mit großen Derby-Hoffnungen
Der SV Hallgarten kommt in Fahrt – und könnte in der Tabelle oben anklopfen +++ Doch dafür muss gegen den SV Johannisberg am Sonntag erst ein Derbysieg her +++ Das Spiel live beim Wiesbadener Kurier
So langsam findet der SV Hallgarten in die Spur. Sechs Punkte aus den letzten beiden Spielen – und die oberen Tabellenränge wieder in Sichtweite. Ein weiterer Erfolg und der SVH mischt im Aufstiegsrennen mit. Da kommt doch das Derby gegen den Tabellendritten SV Johannisberg am Sonntag, 14. September (15 Uhr), wie gerufen! Dockt Hallgarten mit einem Derbysieg wieder oben an oder setzt der SVJ ein Ausrufezeichen und zieht weg? Finden Sie es heraus! Der Wiesbadener Kurier überträgt das Spiel live und in voller Länge. Kommentiert von Sportreporter Benedikt Palm.