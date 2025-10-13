 2025-10-10T17:03:43.034Z

Livestream
Der SV Gimbsheim empfängt im Achtelfinale des Verbandspokals Regionalligist Schott Mainz.
Der SV Gimbsheim empfängt im Achtelfinale des Verbandspokals Regionalligist Schott Mainz. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

LIVESTREAM: SV Gimbsheim träumt von Pokalsensation

Der Landesligist empfängt im Achtelfinale des Verbandspokals Regionalligist Schott Mainz +++ Die Partie am Dienstag, 19.30 Uhr, gibt es live bei der AZ

Gimbsheim. Trotz der Ergebniskrise in der Regionalliga möchte der TSV Schott Mainz beim SV Gimbsheim den nächsten Schritt in Richtung fünften Verbandspokal-Finaleinzug in Serie machen. Für Gimbsheim gilt es, der wohl stärksten Mannschaft der letzten fünf Verbandspokal-Südwest-Jahre die Stirn zu bieten und die starken Leistungen aus der Landesliga auch gegen die Mainzer zu bestätigen. Schaut das das Spiel live im AZ-Stream – kommentiert von Sportreporter Henry Metz.

Morgen, 19:30 Uhr
19:30

Aufrufe: 013.10.2025, 13:55 Uhr
Henry MetzAutor