LIVESTREAM: SV Gimbsheim träumt von Pokalsensation

Gimbsheim. Trotz der Ergebniskrise in der Regionalliga möchte der TSV Schott Mainz beim SV Gimbsheim den nächsten Schritt in Richtung fünften Verbandspokal-Finaleinzug in Serie machen. Für Gimbsheim gilt es, der wohl stärksten Mannschaft der letzten fünf Verbandspokal-Südwest-Jahre die Stirn zu bieten und die starken Leistungen aus der Landesliga auch gegen die Mainzer zu bestätigen. Schaut das das Spiel live im AZ-Stream – kommentiert von Sportreporter Henry Metz.

