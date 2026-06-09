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LIVESTREAM: SV Fürth oder SV Hahn: Wer jubelt im Finale?
Tag der Entscheidung: Wer darf über einen Platz in der Gruppenliga Darmstadt jubeln? Das Relegationsfinale zwischen dem SV Fürth und dem SV Hahn live bei Echo Online
von Philipp Durillo · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Wer wird oder bleibt Gruppenligst: SV Hahn oder SV Fürth? – Foto: VRM, Wolf
Lorsch. SV Fürth oder SV Hahn? Eine der beiden Fußballmannschaften wird am Mittwochabend (19 Uhr) in eine Partynacht starten. Die andere muss ihre Hoffnung auf ein Jahr in der Gruppenliga Darmstadt begraben.
Auf dem Weg ins Relegationsfinale setzten sich die Fürther in Hin- und Rückspiel hauchzart gegen die TSG Steinbach durch (4:3). Hahn machte es gegen den SC Olympia Lorsch derweil klar (5:1). Wer triumphiert am Mittwoch? Echo Online überträgt das Duell in voller Länge live. Kommentiert von den Sportreporterinnen Antonia Meyer und Franziska Donauer.