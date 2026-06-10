 2026-06-09T05:59:15.975Z

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LIVESTREAM: SV Fürth oder SV Hahn jubeln im Finale

Tag der Entscheidung: Wer darf über einen Platz in der Gruppenliga Darmstadt jubeln? Das Relegationsfinale zwischen dem SV Fürth und dem SV Hahn live bei Echo Online

von Philipp Durillo · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser
Wer wird oder bleibt Gruppenligst: SV Hahn oder SV Fürth?
Wer wird oder bleibt Gruppenligst: SV Hahn oder SV Fürth? – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

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Der SV Fürth und der SV Hahn kämpfen am Mittwoch (19 Uhr) im Relegationsfinale um einen Platz in der Relegation Gruppenliga Darmstadt – doch den haben beide Mannschaften nun bereits vor Anpfiff sicher. Hintergrund: Der FCA Darmstadt zieht sein Team aus der Gruppenliga zurück, damit wird ein weiterer Platz frei. Wie präsentieren sich Fürth und Hahn in diesem bedeutungslosen Endspiel? Echo Online überträgt live. Kommentiert von den Sportreporterinnen Antonia Meyer und Franziska Donauer.

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