LIVESTREAM: SV Fürth oder SV Hahn jubeln im Finale

Wer wird oder bleibt Gruppenligst: SV Hahn oder SV Fürth? – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

Der SV Fürth und der SV Hahn kämpfen am Mittwoch (19 Uhr) im Relegationsfinale um einen Platz in der Relegation Gruppenliga Darmstadt – doch den haben beide Mannschaften nun bereits vor Anpfiff sicher. Hintergrund: Der FCA Darmstadt zieht sein Team aus der Gruppenliga zurück, damit wird ein weiterer Platz frei. Wie präsentieren sich Fürth und Hahn in diesem bedeutungslosen Endspiel? Echo Online überträgt live. Kommentiert von den Sportreporterinnen Antonia Meyer und Franziska Donauer.

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