Livestream: Steinbach und Fürth kämpfen um Gruppenliga

Die TSG Steinbach trifft am 04.Juni auf den SV Fürth zum Relegations Hinspiel – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

Steinbach. Die Ausgangslage könnte unterschiedlicher kaum sein, das Ziel haben beide Mannschaften jedoch gemein: Die TSG Steinbach hat sich im spannenden Saisonfinale in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald den Aufstiegsrelegationsplatz gesichert und brennt nun darauf, erstmals in der Vereinsgeschichte in die Gruppenliga aufzusteigen. Der SV Fürth rettete sich derweil am letzten Gruppenliga-Spieltag in die Relegation und bekommt eine zweite Chance auf den Klassenerhalt.

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Wer erspielt sich im Relegationshinspiel am Donnerstag (15 Uhr) einen Vorteil? Echo Online zeigt die Partie in voller Länge live im Stream. Kommentiert von den Sportreportern Jonas Schulze und Franziska Donauer.

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