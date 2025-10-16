 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Livestream: SG Weinsheim bittet TSG Planig zum Topspiel

Erster gegen Dritter! Mehr Spannung geht kaum, wenn die SG Weinsheim im Topspiel der Bezirksliga Nahe auf die TSG Planig trifft. Die Allgemeine Zeitung überträgt das Duell live – Sonntag, 15.30 Uhr!rnrn

Weinsheim. Die ganze Bezirksliga Nahe schaut am Sonntag auf den Sportplatz am Palmstein. Denn da bittet der Ligaprimus SG Weinsheim zum Tanz – mit der TSG Planig, dem Tabellendritten. Beide wollen den verpassten Aufstieg aus der Vorsaison vergessen machen, beide wollen siegen. Wie dieses Topspiel am Ende ausgeht, das sehen Sie live bei uns. Die Allgemeine Zeitung überträgt das komplette Duell ab 15.30 Uhr live! Kommentiert von Sportreporter Benedikt Palm. Unbedingt einschalten!

