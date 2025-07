LIVESTREAM: SG Fürfeld und TuS Hackenheim im Pokalfight

Fürfeld. Zum Auftakt in die neue Verbandspokal-Saison dürfen sich die Fußball-Fans in der Region auf einen Leckerbissen freuen. Die SG Fürfeld, vergangene Saison Vierter in der Bezirksliga Nahe, empfängt mit dem TuS Hackenheim den Achten der vergangenen Landesliga-Saison.

