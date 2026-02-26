LIVESTREAM: SG Arheilgen fordert Spitzenreiter SV Hahn

Topspiel in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau: Arheilgen empfängt den SV Hahn. – Foto: VRM (Zink, Scherthan)

Darmstadt. Vier Punkte trennen Tabellenführer SV Hahn und die zweitplatzierte SG Arheilgen in der Kreisoberliga Darmstadt/Darmstadt-Dieburg. Nach der Winterpause stehen sich beide Mannschaften direkt gegenüber. Während Arheilgen die Punktedifferenz schmelzen lassen will, möchte der SV Hahn seinen Vorsprung ausbauen. Beide Trainer erwarten einen offenen Schlagabtausch, beste Unterhaltung also am Sonntagnachmittag. Ihr könnt live beim Echo dabei sein. Kommentiert wird die Partie von Sportreporter Felix Breiner.

ZUM LIVESTREAM