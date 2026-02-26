 2026-02-20T12:29:42.904Z

LIVESTREAM: SG Arheilgen fordert Spitzenreiter SV Hahn

Spitzenspiel in der Kreisoberliga: Der Tabellenführer SV Hahn ist beim Zweitplatzierten SG Arheilgen zu Gast. Die Partie am Sonntag, 15.30 Uhr, gibt es hier live im Stream

Topspiel in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau: Arheilgen empfängt den SV Hahn. – Foto: VRM (Zink, Scherthan)

Darmstadt. Vier Punkte trennen Tabellenführer SV Hahn und die zweitplatzierte SG Arheilgen in der Kreisoberliga Darmstadt/Darmstadt-Dieburg. Nach der Winterpause stehen sich beide Mannschaften direkt gegenüber. Während Arheilgen die Punktedifferenz schmelzen lassen will, möchte der SV Hahn seinen Vorsprung ausbauen. Beide Trainer erwarten einen offenen Schlagabtausch, beste Unterhaltung also am Sonntagnachmittag. Ihr könnt live beim Echo dabei sein. Kommentiert wird die Partie von Sportreporter Felix Breiner.

