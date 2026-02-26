LIVESTREAM: SG Arheilgen fordert Spitzenreiter SV Hahn

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Darmstadt. Vier Punkte trennen Tabellenführer SV Hahn und die zweitplatzierte SG Arheilgen in der Kreisoberliga Darmstadt/Darmstadt-Dieburg. Nach der Winterpause stehen sich beide Mannschaften direkt gegenüber. Während Arheilgen die Punktedifferenz schmelzen lassen will, möchte der SV Hahn seinen Vorsprung ausbauen. Beide Trainer erwarten einen offenen Schlagabtausch, beste Unterhaltung also am Sonntagnachmittag. Ihr könnt live beim Echo dabei sein. Kommentiert wird die Partie von Sportreporter Felix Breiner.